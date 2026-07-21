PROHIBIDO FUMAR Y VAPEAR LOS MENORES
Así cambia la nueva ley del tabaco: novedades, más espacios sin humo y protección a menores
PROHIBIDO FUMAR Y VAPEAR LOS MENORES
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva ley del tabaco, una reforma que endurece la normativa vigente al ampliar los espacios libres de humo, reforzar la regulación de los nuevos dispositivos de consumo y aumentar la protección de los menores. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes.
La reforma actualiza la ley de 2005 y adapta la legislación al auge de productos como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las bolsas de nicotina, las shishas o los dispositivos de tabaco calentado, que pasarán a estar sometidos a las mismas restricciones que el tabaco tradicional.
Una de las principales novedades es la ampliación de los espacios sin humo. Si la ley sale adelante en las Cortes, no se podrá fumar ni vapear en:
La futura ley equipara los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, al tabaco convencional.
También incluye dentro de la normativa:
Todos ellos estarán sujetos a las mismas prohibiciones de consumo, publicidad y promoción.
Por primera vez, la legislación no solo impedirá la venta de estos productos a menores de 18 años, sino también su consumo.
La norma contempla además sanciones para quienes entreguen tabaco o dispositivos relacionados a menores. En el caso de infracciones cometidas por menores, el borrador prevé multas de 100 euros que asumirán sus padres o tutores legales.
Otra de las medidas destacadas es el endurecimiento de las restricciones publicitarias.
La ley prohíbe cualquier forma de publicidad, patrocinio o promoción de productos relacionados con el tabaco, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales y redes sociales.
Además, será obligatoria una señalización clara en todos los espacios donde esté prohibido fumar o vapear.
Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el proyecto será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y tramitación parlamentaria.
El objetivo del Ministerio de Sanidad es reforzar la protección de la salud pública, especialmente entre niños y adolescentes, ampliar los espacios libres de humo y adaptar la normativa a las nuevas formas de consumo de nicotina.
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