Así cambia la nueva ley del tabaco: novedades, más espacios sin humo y protección a menores

Una persona fuma en una terraza, en una imagen de archivo, algo que estará prohibido con la nueva ley del tabaco.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva ley del tabaco, una reforma que endurece la normativa vigente al ampliar los espacios libres de humo, reforzar la regulación de los nuevos dispositivos de consumo y aumentar la protección de los menores. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes.

La reforma actualiza la ley de 2005 y adapta la legislación al auge de productos como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las bolsas de nicotina, las shishas o los dispositivos de tabaco calentado, que pasarán a estar sometidos a las mismas restricciones que el tabaco tradicional.

Infografía nueva Ley del tabaco aprobada este martes en el Consejo de Ministros. | La Región

Los nuevos lugares donde estará prohibido fumar y vapear

Una de las principales novedades es la ampliación de los espacios sin humo. Si la ley sale adelante en las Cortes, no se podrá fumar ni vapear en:

Terrazas de bares y restaurantes

Campus universitarios y exteriores de centros educativos, sanitarios y sociales (con un perímetro de 15 metros)

Parques infantiles

Instalaciones deportivas y zonas culturales al aire libre

Estaciones y marquesinas de transporte

Conciertos y espectáculos celebrados al aire libre

Vehículos de transporte con conductor utilizados para trabajar

Los vapeadores también tendrán las mismas restricciones

La futura ley equipara los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, al tabaco convencional.

También incluye dentro de la normativa:

Bolsas de nicotina de uso oral

Productos de hierbas para fumar o vaporizar

Shishas

Dispositivos de tabaco calentado

Todos ellos estarán sujetos a las mismas prohibiciones de consumo, publicidad y promoción.

Prohibido fumar y vapear a los menores

Por primera vez, la legislación no solo impedirá la venta de estos productos a menores de 18 años, sino también su consumo.

La norma contempla además sanciones para quienes entreguen tabaco o dispositivos relacionados a menores. En el caso de infracciones cometidas por menores, el borrador prevé multas de 100 euros que asumirán sus padres o tutores legales.

Sin publicidad ni promoción

Otra de las medidas destacadas es el endurecimiento de las restricciones publicitarias.

La ley prohíbe cualquier forma de publicidad, patrocinio o promoción de productos relacionados con el tabaco, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales y redes sociales.

Además, será obligatoria una señalización clara en todos los espacios donde esté prohibido fumar o vapear.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el proyecto será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y tramitación parlamentaria.

El objetivo del Ministerio de Sanidad es reforzar la protección de la salud pública, especialmente entre niños y adolescentes, ampliar los espacios libres de humo y adaptar la normativa a las nuevas formas de consumo de nicotina.

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