❌ ✅ Encuesta | ¿Vas a correr la Carrera Popular de San Martiño este fin de semana?
49 EDICIÓN
Ourense se prepara para vivir una de sus grandes citas deportivas. La Carrera Popular de San Martiño celebra su 49ª edición con más de 10.000 participantes dispuestos a recorrer las calles de la ciudad. ¿Te sumarás a la gran fiesta del atletismo ourensano?
Un año más, Ourense se viste de gala para disfrutar su fiesta deportiva por excelencia.La Carrera Popular de San Martiño celebra su 49ª edición.
Más de 10.000 corredores se dan cita para recorrer los 10 kilómetros del circuito por toda la ciudad. Profesionales y amateurs disfrutan de una gran jornada
Y tú, ¿vas a correr la Carrera Popular de San Martiño este fin de semana?
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