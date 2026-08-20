❌✅ Encuesta | La vuelta al cole en Ourense puede llegar a 500€ por alumno, ¿cuanto esperas gastar tú?

La temida cuesta de septiembre se acerca con el inminente regreso a las aulas. Según los últimos datos, equipar a los estudiantes para el nuevo curso supone un importante esfuerzo económico para las familias, alcanzando estimaciones de hasta 500 euros por alumno en zonas como Ourense. Entre la compra de libros de texto, material escolar, ropa y otros gastos derivados, los presupuestos de muchos hogares se resienten y obligan a buscar alternativas para abaratar costes.

Queremos conocer tu caso de primera mano. ¿Cuanto dinero esperas gastar por alumno a tu cargo?