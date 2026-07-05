❌ ✅ Encuesta | Ante un nuevo partido entre España y Portugal, ¿quién alcanza los cuartos de final del Mundial?

Las selecciones de España y Portugal se vuelven a ver las caras en un mundial, la tercera vez en los últimos cinco mundiales donde siempre ha sido en los octavos de final. Un duelo que es la reedición de la final de la última Nations League

Este lunes 6 de julio, la selección española de fútbol se enfrenta a Portugal por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones cuentan con un estilo de juego similar y con grandes jugadores en sus plantillas.

Este duelo repite la final de la Nations Cup que ganaron los lusos el pasado verano. Además, se está convirtiendo en un partido cada vez más habitual en los mundiales tras los enfrentamientos de 2010 y 2018.

El saldo en enfrentamientos mundialistas es una victoria para cada conjunto. En 2010 para España que fue campeona del mundo y en 2018 para Portugal con un gran Cristiano Ronaldo.

¿Y para ti? ¿Quién alcanza los cuartos de final del Mundial?