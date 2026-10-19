❌ ✅ Encuesta | ¿Te parece justo que los ourensanos tengan que pagar por utilizar la piscina termal de As Burgas?

SIETE AÑOS CERRADA

La piscina termal de As Burgas volverá a abrir sus puertas con una tarifa de 7 euros por sesión individual y abonos mensuales de 25 euros. Tras siete años cerrada, la medida ha generado el debate sobre el coste de acceso a estas instalaciones municipales. ¿Crees que los ourensanos deberían pagar por disfrutar de la piscina termal?

La piscina de As Burgas, cerrada hace seis años y medio.
La piscina de As Burgas, cerrada hace seis años y medio. | La Región

Durante el último pleno extraordinario convocado por el gobierno municipal de Ourense se acordó que los ourensanos paguen 7 euros por una sesión individual en la piscina termal de As Burgas que permanece cerrada desde hace siete años.

Una medida que también incluye un abono mensual de 25 euros o descuentos del 50% para jubilados y desempleados. Esta medida salió adelante con el voto a favor de DO, la abstención del PP y el no de PSOE y nacionalistas.

Y a ti, ¿te parece justo que los ourensanos tengan que pagar por utilizar la piscina termal de As Burgas?

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