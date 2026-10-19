❌ ✅ Encuesta | ¿Te parece justo que los ourensanos tengan que pagar por utilizar la piscina termal de As Burgas?

La piscina termal de As Burgas volverá a abrir sus puertas con una tarifa de 7 euros por sesión individual y abonos mensuales de 25 euros. Tras siete años cerrada, la medida ha generado el debate sobre el coste de acceso a estas instalaciones municipales. ¿Crees que los ourensanos deberían pagar por disfrutar de la piscina termal?

Durante el último pleno extraordinario convocado por el gobierno municipal de Ourense se acordó que los ourensanos paguen 7 euros por una sesión individual en la piscina termal de As Burgas que permanece cerrada desde hace siete años.

Una medida que también incluye un abono mensual de 25 euros o descuentos del 50% para jubilados y desempleados. Esta medida salió adelante con el voto a favor de DO, la abstención del PP y el no de PSOE y nacionalistas.

Y a ti, ¿te parece justo que los ourensanos tengan que pagar por utilizar la piscina termal de As Burgas?