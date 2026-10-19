El pleno aprueba el precio de siete euros en As Burgas y Jácome avanza que las de Outariz y Muíño serán de pago: "No quiero gorrones"

El gobierno municipal de Ourense ha sacado adelante este lunes los tres asuntos económicos clave del pleno extraordinario gracias a las abstenciones de PP y PSOE. La corporación local ha dado luz verde al reconocimiento de crédito de 4,3 millones de euros para saldar trece facturas con la concesionaria de limpieza Ecourense, al levantamiento de reparo de 576.000 euros para liquidar el alumbrado navideño de 2025 y a la aprobación inicial de la ordenanza que fija en 7 euros el acceso a la piscina termal de As Burgas.

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El punto de mayor cuantía económica, el abono de 4.342.341 euros a la UTE Ecourense por trabajos de recogida de basuras prestados en precario, se desbloqueó con el voto a favor de los 9 ediles de Democracia Ourensana, el voto en contra del BNG (4) y la abstención conjunta de PP (7) y PSOE (4). El portavoz nacionalista, Luís Seara, exigió la retirada del expediente al considerar un "fraude de ley" someter de nuevo a votación una propuesta idéntica rechazada el 1 de octubre, lo que derivó en un tenso cruce con el secretario municipal, Francisco Cacharro, quien tomó la palabra para rechazar las acusaciones y defender la estricta legalidad e imparcialidad de su criterio técnico. Por su parte, el popular Jorge Pumar y la socialista María Fernández justificaron su abstención como un ejercicio de responsabilidad para evitar que el Concello afronte 288.000 euros en intereses de demora por un servicio esencial que ya ha sido prestado y conformado.

El debate más enconado se concentró en la ordenanza fiscal para reabrir la piscina de As Burgas tras casi siete años clausurada, aprobada de forma inicial con el voto de DO y la abstención del PP, frente al "no" de socialistas y nacionalistas. El texto regula un aforo de 43 personas, un precio de 7 euros por sesión individual, un abono mensual de 25 euros y bonificaciones del 50% para desempleados y pensionistas. Durante la discusión, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, defendió que "el termalismo es un lujo y tienes que pagarlo" frente a un modelo de "gorrones y free riders", avanzando su intención de implantar el cobro también en las pozas públicas de Outariz y Muíño da Veiga. La sesión subió de decibelios con un enfrentamiento directo entre el regidor y el popular Javier Novoa por descalificaciones personales desde la alcaldía, así como por los reproches de PSOE y BNG, que calificaron la tarifa de "barrera clasista" y criticaron las declaraciones del regidor despreciando al turismo de autocaravana: "Se los dejo todos a otras provincias".

Por último, el gobierno local logró desbloquear el pago de 576.000 euros a la adjudicataria de las luces de Navidad 2025-2026 mediante el levantamiento del reparo de Intervención, respaldado en solitario por DO frente al rechazo de PSOE y BNG y la abstención del PP. El concejal de Hacienda, Francisco Lorenzo, justificó el trámite como un mero ajuste administrativo al traspasar la competencia presupuestaria del área de Comercio a la de Fiestas. Esta explicación fue rebatida por la oposición, desencadenando un bronco cruce dialéctico en el que Luís Seara dio lectura a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por acoso laboral a la exjefa de Comercio para censurar el desmantelamiento de este departamento, extremo que Jácome negó interrumpiendo el micrófono del portavoz del Bloque.