❌ ✅ Encuesta | Ante los últimos acontecimientos, ¿sigues confiando en los trenes de alta velocidad para viajar?

Imagen de un tren AVE a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado.

Los recientes accidentes ferroviarios han puesto en cuestión la seguridad de la alta velocidad en España y han reabierto el debate sobre la confianza de los viajeros en este medio de transporte. Tras dos tragedias en apenas diez meses, ¿sigues confiando en los trenes para viajar?

En 10 meses España ha vivido dos accidentes ferroviarios en la vía que conecta Madrid con Andalucía. Unos acontecimientos que han dejado más de 100 fallecidos y donde la confianza en el sistema de alta velocidad es poca. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que esta se debe recuperar cuanto antes y cueste lo que cueste.

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Y tú ante los últimos acontecimientos, ¿sigues confiando en los trenes de alta velocidad para viajar?