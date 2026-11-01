Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, todas españolas

El Centro de Integración de Datos (CID) informó de que ya fueron identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras, una francesa y otra portuguesa. El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69. Según el CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, las identificaciones de las 13 personas restantes se espera completarlas “en las próximas horas”.

Para ello están pendientes de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional, ya que “serían todas extranjeras”. De las 56 identificaciones, 52 se realizaron mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras cuatro por ADN. Las labores se desarrollan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

El CID precisó que se notificaron ya a las familias 51 identificaciones, 33 de hombres y 18 de mujeres. En cuanto a las denuncias por desaparición, se mantienen activas 13 correspondientes a ciudadanos extranjeros: una de Argentina, dos de Australia, una de Canadá, cuatro de Estados Unidos, dos de Japón, una de México, una de República Checa y una de Túnez.

Por otra parte, un total de 31 personas de las que resultaron heridas tras el choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda, permanecían ingresadas ayer en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 13 de ellas, en la UCI. Por otra parte, diez afectados por el accidente continúan ingresados en hospitales madrileños, de los que tres están en Unidades de Cuidados Intensivos.

27 agentes de la Guardia Civil se encargan de las identificaciones Un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, se están encargando de realizar las identificaciones de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones, tal y como informó la Guardia Civil. Aún permanecen trece víctimas mortales sin identificar.