❌ ✅ Encuesta | ¿Cómo valoras el momento elegido por Pedro Sánchez para convocar las elecciones generales?

Una persona introduce una papeleta electoral en un sobre.

Las urnas ya tienen fecha: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras semanas de presión política y el revés sufrido en el Congreso con los decretos de vivienda. ¿Ha llegado antes, después o justo cuando debía?

Pedro Sánchez ofreció una declaración institucional desde La Moncloa en la que informó de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre.

La decisión llega tras meses de presión por parte de la oposición y un fin de semana de reflexión después de que el Congreso derogara los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno.

En su comparecencia, Sánchez llamó a los españoles a acudir a las urnas para elegir al próximo Gobierno de España.

Y tú, ¿cómo valoras el momento elegido por Pedro Sánchez para convocar las elecciones generales?