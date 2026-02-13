El Alfonso Rueda más "mexicano" lidera al PP en Verín en el Xoves de Comadres

Fieles a la tradición, el Parador de Verín acogió esta noche de jueves la fiesta de comadres del Partido Popular de Galicia con el presidente Alfonso Rueda, caracterizado de mexicano para la ocasión, a la cabeza.

A la izquierda, Alfonso Rueda disfrazado. A la derecha, Luis Menor luciendo un broche de un cigarrón

Junto a él estuvieron el presidente de la Diputación, Luis Menor, la secretaria provincial, Sandra Quintas, así como una nutrida representación en la que no faltó López Campos, conselleiro de Cultura, así como parlamentarios, diputados provinciales y buena parte de los alcaldes comarcales de la formación.

Tras cenar todos juntos, la comitiva popular descendió por el Camiño Real con las antorchas y muchos integrantes se acercaron hasta la praza García Barbón para disfrutar de la programación musical del Entroido de Verín en la noche del Xoves de Comadres.