La borrasca Ingrid obliga a suspender el Petardazo del Entroido de Xinzo

El grupo de Gobierno de Xinzo de Limia comunica a última hora de este viernes que, tras la evaluación de los informes técnicos en coordinación con los servicios de emergencia, se suspenden las actividades principales previstas en la Praza Carlos Casares para el evento del Petardazo, el pistoletazo de salida del Entroido.

Suspensión parcial

Según informan desde el Concello, la decisión se toma al confirmarse pasadas las 20:00 horas de esta tarde, que el camión del Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Axega no se podrá desplazar a la villa debido a la alerta climatológica adversa. La asistencia de este servicio es condición sine qua non para la celebración de los eventos en la plaza, debido al Plan de Autoprotección del evento que requiere de este dispositivo para la coordinación técnica de la seguridad del evento, y sin él, el Concello no puede garantizar la seguridad necesaria ni cumplir con la normativa vigente para un evento "de tal magnitude".

Cancelaciones confirmadas

Esta decisión suspende las actuaciones de la orquesta Origen y el esperado concierto de Henry Méndez, los apertivos antes de la afamada cuenta atrás en la propia plaza. Por ende, la cuenta regresiva también se cancela y se apaga el reloj, en señal de suspensión del evento principal.

Charangas sí

Si bien se cancelan los eventos previstos en la Carlos Casares, el resto de actividades por las calles de la villa se mantienen en pie "co obxectivo de manter o espírito do Entroido nun entorno máis controlado". A partir de las 22:00 horas, se sucederán las actuaciones de la discomóvil Apocalipsis y de la charanga Achicoria y Xituma Batuke, que harán un homenaje a Pucho tras su fallecimiento.