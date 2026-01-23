Nace Ingrid, una ternera que llegó al mundo en plena borrasca en Viana do Bolo: "Tiñamos medo de que entrara en hipotermia"
MISMO NOMBRE QUE EL TEMPORAL
En plena borrasca Ingrid, una vaca dio a luz a una ternera en Viana do Bolo que ya lleva el nombre del temporal que tiñó la provincia de Ourense de blanco
No solo las incidencias, accidentes y cortes energéticos fueron noticia en la provincia de Ourense este viernes con motivo de la borrasca. Esta mañana, Ingrid llegaba al mundo en medio de la gran nevada en una granja de Viana do Bolo.
Sin previo aviso, Pimpona se ponía de parto en la explotación ganadera Barja, en Fradelo, Viana do Bolo. Su propietario, Santiago Barja, tuvo claro el nombre desde el primer momento.
Complicaciones
Su nacimiento movilizó a varios vecinos que tuvieron que ayudar a Santiago a trasladar a ambas a las inmediaciones de la explotación ante el miedo de que padeciera hipotermia. “As inclemencias meteorolóxicas obligáronnos a traela para a casa porque temos medo de que entre en hipotermia”, explicaba el ganadero.
La tarea no fue nada fácil, “costounos bastante metela no carrito”, explican. De raza Limiá, madre e hija pasarán la noche a cubierto y se recuperarán tranquilamente hasta que el frente de una tregua.
Una jornada nevada en toda la provincia
La llegada de Ingrid (la ternera) fue una de las buenas noticias en medio de una jornada que registró numerosas incidencias. Sin embargo, las nevadas dieron pie a una paisajística coral pocas veces vista: Ourense teñida de blanco. Puedes ver las mejores imágenes en nuestra galería.
