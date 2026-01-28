MINUTO A MINUTO
Castrelo do Val presumirá un ano máis do Maragato

REI E MASCARADA

O Maragato volverá saír ás rúas de Castrelo do Val o vindeiro sábado 7 de febreiro, acompañado por outras figuras típicas da localidade

O Maragato volverá ser un dos grandes protagonistas, co Rei e a Mascarada, do Entroido castrelao.
O concello de Castrelo do Val celebrará unha nova edición do seu Entroido, coñecido como “Sábado Maragato”, o vindeiro 7 de febreiro, afianzando esta tradición tan senlleira que se retomou hai poucos anos. Ese día volverá saír o Maragato, traxe típico da localidade tamén recuperado.

A partir das 16,30 horas terá lugar a xuntanza no Toural, ao carón do Concello, onde serán recibidos o Maragato e o resto de asistentes, e se procederá á coroación do Rei de Castrelo. Trala recepción, darase comezo ao percorrido para correr o Entroido polas rúas de Castrelo xunto a toda a xente que acuda e acompañe á Mascarada. Esta cita é posible grazas ao traballo de Concello, asociación de veciños “O Casteliño” e a xunta de montes.

Outras figuras e música

Acompañando o Maragato e o Rei na troula estarán, ademais da Mascarada, as madamas e os chambergos, xunto a figuras de entroidos doutras vilas da contorna. Na parte musical participarán os folións de Vilariño de Conso e os bombos de Vences, máis gaiteiros e charanga.

