¿Sabe usted que el Concello de Viana do Bolo ha instalado una pantalla en la Plaza Mayor en la que aparece la cuenta atrás para el Entroido 2027? ¿Que los vecinos del lugar están “más que encantados” con esta iniciativa? ¿Y que algunos se asoman a sus ventanas para comprobar que funciona a la perfección y asegurarse de que el tiempo avanza y cada vez falta menos para vivir de nuevo la celebración?

Relacionado Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia