Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia

DERROCHE DE IMAGINACIÓN

Más de 1.000 escolares de toda la comarca recorrieron las calles de Xinzo de Limia durante una jornada de cierre del Entroido

Los pequeños desfilaron ante familiares y amigos.
Los pequeños desfilaron ante familiares y amigos. | José Paz

Después de retrasar el desfile infantil de Xinzo por la climatología adversa, los más pequeños de la comarca tomaron las calles de la capital antelana durante la mañana del pasado viernes. Al igual que el Gran Desfile, los niños de los centros escolares e infantiles de todo el territorio tomaron una ruta alternativa al no poder cortarse la N-525, el itinerario habitual.

Disfraces evocando a la primavera.
Disfraces evocando a la primavera. | José Paz

“Pero veñen por aquí ou por alí?”, se preguntaban dos abuelas impacientes por ver a sus nietos. No fueron las únicas que se acercaron a los policías locales a preguntar. Un sol radiante acompañó a la jornada. Esta ronda extra de Entroido que este año vive Xinzo distó mucho de las anteriores, protagonizadas por el frío y la lluvia. Miles de vecinos decidieron asistir al derroche de imaginación infantil, ocupando calles y plazas a lo largo de todo el barrio del Polígono.

Los pequeños desfilaron ante familiares y amigos.
Los pequeños desfilaron ante familiares y amigos. | José Paz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats