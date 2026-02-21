DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia
DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Después de retrasar el desfile infantil de Xinzo por la climatología adversa, los más pequeños de la comarca tomaron las calles de la capital antelana durante la mañana del pasado viernes. Al igual que el Gran Desfile, los niños de los centros escolares e infantiles de todo el territorio tomaron una ruta alternativa al no poder cortarse la N-525, el itinerario habitual.
“Pero veñen por aquí ou por alí?”, se preguntaban dos abuelas impacientes por ver a sus nietos. No fueron las únicas que se acercaron a los policías locales a preguntar. Un sol radiante acompañó a la jornada. Esta ronda extra de Entroido que este año vive Xinzo distó mucho de las anteriores, protagonizadas por el frío y la lluvia. Miles de vecinos decidieron asistir al derroche de imaginación infantil, ocupando calles y plazas a lo largo de todo el barrio del Polígono.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia
DE LO MÁS ESPERADO
Ritmo y creatividad en el desfile de O Carballiño
DESFILE ESCOLAR
Los escolares animaron plazas y rúas en Celanova
Lo último
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
Bruno López, director general de Asturex: “Exportar requiere paciencia, constancia y músculo económico”
CIRCULABA EN UN AUDI
Chocó sin tener carné en Padrenda y arrojó 300 euros para los desperfectos
POLÉMICAS ARBITRALES
El Arnoia focalizados en el verde y su partido ante el Moaña