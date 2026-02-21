Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia

Después de retrasar el desfile infantil de Xinzo por la climatología adversa, los más pequeños de la comarca tomaron las calles de la capital antelana durante la mañana del pasado viernes. Al igual que el Gran Desfile, los niños de los centros escolares e infantiles de todo el territorio tomaron una ruta alternativa al no poder cortarse la N-525, el itinerario habitual.

Disfraces evocando a la primavera. | José Paz

“Pero veñen por aquí ou por alí?”, se preguntaban dos abuelas impacientes por ver a sus nietos. No fueron las únicas que se acercaron a los policías locales a preguntar. Un sol radiante acompañó a la jornada. Esta ronda extra de Entroido que este año vive Xinzo distó mucho de las anteriores, protagonizadas por el frío y la lluvia. Miles de vecinos decidieron asistir al derroche de imaginación infantil, ocupando calles y plazas a lo largo de todo el barrio del Polígono.