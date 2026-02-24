¿Sabe usted que en el Domingo de Piñata de Laza participó una deportista de talla internacional?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, A Picota contó con una celebre vecina debajo del traje y la careta
¿Sabe usted que este Domingo de Piñata fue el último día en que pudieron disfrutar en Laza de las carreras de sus peliqueiros? ¿Que toca esperar hasta 2027 para que su figura protagonista retome A Picota? ¿Que entre quienes se pusieron el traje y la careta estaba la jugadora internacional de fútbol sala Antía Pérez? ¿Que la lazana llevaba la friolera de 10 años sin vestirse de peliqueira? La que tuvo, retuvo.
