¿Sabe usted que el barrio de A Ponte sigue sumido en una batalla eterna por poder vivir con normalidad? ¿Que los constantes problemas por la falta de aparcamiento han subido otro peldaño? ¿Que ya se ven coches “comiéndose” la mitad de la acera en el entorno de la estación, dejando sin sitio a los peatones? ¿Y que son varias las voces que piden la instalación de bolardos para contener a los caraduras?