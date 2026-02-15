Un Entroido de color y memoria en la residencia de Nuestra Señora de la Esperanza

En la Residencia Nuestra Señora de la Esperanza de A Farixa, el calendario ha llegado al tiempo de la música y el color porque el Entroido se vive estos días con intensidad y los usuarios no sólo lo celebran, sino que les vale como ejercicio de memoria e identidad compartida. El centro se ha transformado en los últimos días en un escenario de creatividad para celebrar una fiesta que une la tradición de las aldeas con la ilusión e iconos del presente. Esa combinación se ha manifestado en un disfraz de Avatar con el que, además de pasarlo bien, buscan lanzar un mensaje de paz y convivencia al mundo.

Es tiempo de diversión espontánea, como la de Pedro, natural de Bentraces, luce el traje con una mezcla de orgullo y confusión divertida. “¿De qué voy disfrazado? No sé...”, confiesa. Lo importante para él es que “lo pasamos bien, me divierto”.

Con el disfraz de Avatar lanzaron un mensaje de paz. | Miguel Ángel

Pedro recuerda los entroidos de su juventud en la aldea, en los que se “disfrazaba de... ya no me acuerdo, de mono, de tigre… Yo lo pasaba bien”, relata. Tras seis años en la residencia, Pedro vive todas las actividades con gran ilusión, la misma con la que esperaba el baile de Entroido.

Esa misma nostalgia la comparte Mari Carmen, vecina de Santa Leocadia en Taboadela, que recuerda el Entroido como un refugio de tiempos de mucho trabajo. “Yo era muy entroideira... celebraba el domingo, estábamos de fiesta. Menos trabajar… A quién le va a gustar trabajar, pero por desgracia tuve que trabajar mucho”, reflexiona disfrutando de un merecido descanso.

Para ella, el taller de manualidades es una terapia de calma que la “entretiene, paso el tempo... ahora estoy descansada”. Mari Carmen recuerda cómo eran los disfraces en su pueblo, que elaboraban “con farrapos, vestidos como pijamas que nos regalaban...”. Sobre todo, “íbamos muy guapos”. Aunque reconoce que hoy su cuerpo le pone límites y ya “no puedo bailar porque las piernas no me dejan”, sigue viviendo el Entroido con la misma ilusión.

Memoria y teatro

Detrás de cada collar de cuentas y cada diadema de cartulina está el apoyo de las educadoras sociales. Andrea González explica que este año el proyecto ha dado un salto cualitativo. No se trata solo de disfrazarse, sino de protagonizar una pequeña obra de teatro adaptada. “Quisimos dar una vuelta. Hacer una obra donde cada uno, dentro de su nivel, participa memorizando una frase o un pequeño párrafo”, explica.

Este método permite trabajar la estimulación cognitiva de forma orgánica. Mientras cortan y pegan, los residentes ejercitan la motricidad fina, pero al subir al escenario, trabajan la confianza. “Les hace mucha ilusión porque vienen las familias, pueden ver cómo actúan”, añade la educadora. Además, el proyecto funciona como un foro cultural donde se comparan las tradiciones de toda la provincia. Al mostrarles vídeos de los Peliqueiros de Laza o las Pantallas de Xinzo, surgen conversaciones sobre las diferencias del Entroido en cada zona que enriquecen el día a día del centro.

Incluso para quienes la vida les llevó lejos de sus raíces, el Entroido sirve como ejercicio de memoria. Ángeles, natural de Ortigueira, emigró a Suiza con apenas 18 años y pasó allí gran parte de su vida y reconoce que el concepto era algo lejano hasta hace poco. “Ayer vino mi hijo y me preguntó qué era eso del Entroido”, cuenta.

Sin embargo, sí está en sus recuerdos infantiles. “Poníamos cosas en la cabeza y por arriba poníamos maíz”, explica revelando la esencia del Entroido tradicional con la creación de trajes a través de los elementos de la tierra.