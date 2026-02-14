Galería | El Entroido de Cualedro desborda tradición con sus Zarramoncalleiros, en fotos
ESPÍRITU FESTIVO
El Entroido de Cualedro volvió a reivindicar su esencia más auténtica con la salida a la calle nuevamente de sus Zarramoncalleiros; tradición, identidad y participación vecinal se dieron la mano
El Entroido de Cualedro volvió a llenar de vida las calles del municipio con una celebración marcada por la tradición, la música y la participación vecinal.Los Zarramoncalleiros volvieron a salir a las calles con sus máscaras y trajes coloridos en una jornada en la que mayores y pequeños compartieron el espíritu festivo.
La cita combinó los elementos más arraigados de la tradición con un ambiente lúdico y familiar. Los personajes típicos recorrieron el municipio en un desfile que reafirma la identidad cultural de la comarca y mantiene viva una de las expresiones más singulares del Entroido rural gallego.
1/35
El Entroido de Cualedro desborda tradición.
|
Martiño Pinal
