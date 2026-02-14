DIRECTO
Sábado de Entroido en la provinicia
El Entroido de Cualedro volvió a llenar de vida las calles con una celebración marcada por la tradición, la música y la participación vecinal.
El Entroido de Cualedro volvió a llenar de vida las calles con una celebración marcada por la tradición, la música y la participación vecinal. | Martiño Pinal

Galería | El Entroido de Cualedro desborda tradición con sus Zarramoncalleiros, en fotos

ESPÍRITU FESTIVO

El Entroido de Cualedro volvió a reivindicar su esencia más auténtica con la salida a la calle nuevamente de sus Zarramoncalleiros; tradición, identidad y participación vecinal se dieron la mano

El Entroido de Cualedro volvió a llenar de vida las calles del municipio con una celebración marcada por la tradición, la música y la participación vecinal. Los Zarramoncalleiros volvieron a salir a las calles con sus máscaras y trajes coloridos en una jornada en la que mayores y pequeños compartieron el espíritu festivo.

La cita combinó los elementos más arraigados de la tradición con un ambiente lúdico y familiar. Los personajes típicos recorrieron el municipio en un desfile que reafirma la identidad cultural de la comarca y mantiene viva una de las expresiones más singulares del Entroido rural gallego.

El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
1/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
2/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
3/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
4/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
5/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
6/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
7/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
8/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
9/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
10/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
11/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
12/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
13/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
14/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
15/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
16/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
17/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
18/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
19/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
20/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
21/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
22/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
23/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
24/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
25/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
26/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
27/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
28/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
29/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
30/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
31/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
32/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
33/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
34/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal
El Entroido de Cualedro desborda tradición, en fotos
35/35 El Entroido de Cualedro desborda tradición. | Martiño Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats