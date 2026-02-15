El Entroido se consagra como motor turístico de Ourense con una ocupación del 100%

El Entroido se consolida como un motor turístico de primer orden, capaz de colgar el cartel de “completo” en la ciudad y en las villas tradicionales. Según confirman desde el sector hotelero, la capital vive un repunte significativo de visitantes, con cifras de ocupación que rozan el lleno absoluto durante los días grandes de la fiesta.

“El fin de semana estamos al 100%”, aseguran desde la cadena hostelera Alda, desde donde manifiestan que “el lunes baja un poquito al 75% y el martes ya estamos al 50% de momento”.

Un porcentaje que se espera que suba, dado que la gente “la gente espera a ver qué tiempo va a hacer con el tema del temporal para reservar”, según aseguró el presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández.

Los precios por habitación, salvo alguna excepción no bajan de los 100 euros por noche durante este fin de semana, disparándose hasta los 185 euros en el Barceló o los 316 euros en el NH Ourense, el más caro de todos. Los pisos turísticos escasean y el viernes por la noche solo quedaban tres en Airbnb para el fin de semana, hasta los 290 euros por noche, casi cien por encima que para el lunes o el martes o doscientos más que la siguiente semana al Entroido.

Aunque el grueso del turismo sigue siendo nacional, con relevancia del “turismo de raíces” de ourensanos que regresan a casa por estas fechas, se empieza a detectar una mayor presencia extranjera. Desde el Hotel Alda confirman la llegada de huéspedes internacionales: “El jueves entró gente de China y el viernes de Italia”.

Se estima que un 60% de los visitantes llegan en coche particular, un dato impulsado también por los problemas constantes con el transporte ferroviario que sufre la provincia.

Con ganas de Ourense desde Finlandia

Un grupo de turistas filandesas. | La Región

El Entroido ourensano está cada vez más popularizado a nivel global, buena prueba de ello es la creciente cantidad de asistentes internacionales que acuden a la ciudad, con la única intención de disfrutar de estas fiestas.

En las calles de la ciudad durante estos días no solo se habla gallego o castellano, sino que el portugués, italiano o inglés son más que habituales. Pero incluso nos podemos ir más lejos, ya que al Entroido hasta han llegado visitantes desde Finlandia.

Un grupo de cinco jóvenes finlandesas discutieron hace semanas de donde pasar sus vacaciones y acordaron que lo que más les apetecía era recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan Helsinki de Ourense y descubrir el Entroido. “Nos debatimos entre ir a Venecia o venir a Ourense, pero la segunda opción nos llamó más la atención”, aseguró una de las visitantes, que resaltaron que “está siendo una experiencia increíble”.

Las turistas manifestaron que la razón de su llegada a Ourense es exclusivamente por el Entroido, por lo que se moverán por toda la provincia, lo que demuestra el potencial turístico global que acarrean estas celebraciones.