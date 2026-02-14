Cómo quitar la purpurina y el maquillaje de la cara sin dañar tu piel en el Entroido

Mujer con glitter en el rostro y cabello durante el Xoves de Comadres en Verín.

La fiesta del Entroido es increíble, pero saber cómo quitar la purpurina de la cara al llegar a casa puede convertirse en una pesadilla. El glitter tiene la capacidad de quedarse contigo durante semanas si no usas el desmaquillante para glitter adecuado. Hoy te enseñamos a limpiar pintura de carnaval cuidando tu piel para que el lunes no brilles de más

El mejor desmaquillante para glitter y pintura

Muchas son las dudas que tenemos cuando complementamos nuestro disfraz con glitter o pintura corporal y debemos quitárnosla, aunque todas te puedan parecer las mejores opciones no es así.

En este caso al tratarse de un producto que se esparce y pega fácilmente por la cara y el cuerpo no es recomendable frotarlo en seco por que se irrita la piel y se esparce por más partes del rostro.

Por ello lo primero que debemos hacer es aplicar un producto oleoso o cremoso que permita que el pegamento se despegue del rostro. Aquí el producto ideal puede ser aceite de bebe, aceite de coco.

Una vez colocado el producto de tu elección comienza a masajear suavemente tu rostro con tus manos limpias y retira el producto con un algodón o toallita facial suave con movimientos hacia fuera. Repite este proceso durante el tiempo y veces que necesites.

Después procede a continuar tu rutina aplicando agua micelar para limpiar los restos. De nuevo realiza movimientos suaves y hacia fuera para retirar el resto del producto.

Como paso final lávate y limpia la cara con tu limpiador facial habitual para eliminar restos glitter y producto aceitoso y con una crema hidratante.

En caso de que tengas glitter en tu pelo, debes primero cepillarte en seco desde la raíz y después sacudir la cabeza. El siguiente paso es similar al rostro, aplica un producto aceitoso o acondicionador para provocar que el pegamento se despegue del pelo y por último enjuaga bien con tu shampoo.

Pasos para limpiar la pintura de carnaval

Si tu disfraz implica que te pintes el rostro o el cuerpo también te compartimos una serie de consejos.

En primer lugar debes saber si la pintura que te aplicaste es de base agua o base oleica , eso va a determinar la mejor manera para desmaquillarte y no dañar tu piel en el proceso.

Si la pintura aplicada es de base de agua, usar jabón líquido suave aplicado con agua tibia para quitar la pintura, puedes también usar toallitas desmaquillantes.

Si la pintura es de base oleica o aceitosa, utiliza el método explicado para quitar el glitter . Aplica aceite de bebe o de coco para disolver la base y realiza movimientos suaves hacia fuera con un algodón.

Este paso es igual para ambas pinturas, limpiate con agua micelar y después aplica tu rutina de lavado facial habitual.

Cuidar la piel post-fiesta:Hidratación

Después del proceso de desmaquillarse, llega el momento de mimar tu piel e hidratarla para que siempre luzcas radiante. Recuerda que los productos en este caso siempre van del más líquido al más denso.

Tras aplicarte el limpiador facial como el último paso de tu rutina para quitar el glitter y dejar la piel limpia y sin impurezas

Después debes aplicar un tónico que prepare tu piel para la absorción de los productos y equilibre tu PH.

Llega el momento del potenciador o sérum el cual permite una hidratación más profunda del rostro.

El penúltimo paso es el uso de la crema hidratante de tu elección con la que sella la piel y se evitar la evaporación . Se recomienda aplicarlo con la piel ligeramente húmeda.

Usa protector solar para evitar la deshidratación.

Conclusión

A todos nos gusta disfrutar de una noche de entroido o carnaval, según la localidad donde te encuentres, y llevar el mejor disfraz pero también cuidar la piel y no sufrir a la hora de desmaquillarse.

Por eso es importante que también prepares tu rutina de skin care a la vez que el disfraz para cuando llegues a casa puedas descansar con el rostro limpio y estar radiante al día siguiente que el Entroido exige mucho y no te lo quieres perder.