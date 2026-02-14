Cómo quitar la purpurina y el maquillaje de la cara sin dañar tu piel en el Entroido
RUTINA DE SKIN CARE
Aprende cómo quitar la purpurina de la cara y la pintura corporal fácilmente. Los mejores desmaquillantes para glitter y los mejores consejos post- fiesta y Entroido
La fiesta del Entroido es increíble, pero saber cómo quitar la purpurina de la cara al llegar a casa puede convertirse en una pesadilla. El glitter tiene la capacidad de quedarse contigo durante semanas si no usas el desmaquillante para glitter adecuado. Hoy te enseñamos a limpiar pintura de carnaval cuidando tu piel para que el lunes no brilles de más
El mejor desmaquillante para glitter y pintura
Muchas son las dudas que tenemos cuando complementamos nuestro disfraz con glitter o pintura corporal y debemos quitárnosla, aunque todas te puedan parecer las mejores opciones no es así.
En este caso al tratarse de un producto que se esparce y pega fácilmente por la cara y el cuerpo no es recomendable frotarlo en seco por que se irrita la piel y se esparce por más partes del rostro.
- Por ello lo primero que debemos hacer es aplicar un producto oleoso o cremoso que permita que el pegamento se despegue del rostro. Aquí el producto ideal puede ser aceite de bebe, aceite de coco.
- Una vez colocado el producto de tu elección comienza a masajear suavemente tu rostro con tus manos limpias y retira el producto con un algodón o toallita facial suave con movimientos hacia fuera. Repite este proceso durante el tiempo y veces que necesites.
- Después procede a continuar tu rutina aplicando agua micelar para limpiar los restos. De nuevo realiza movimientos suaves y hacia fuera para retirar el resto del producto.
- Como paso final lávate y limpia la cara con tu limpiador facial habitual para eliminar restos glitter y producto aceitoso y con una crema hidratante.
En caso de que tengas glitter en tu pelo, debes primero cepillarte en seco desde la raíz y después sacudir la cabeza. El siguiente paso es similar al rostro, aplica un producto aceitoso o acondicionador para provocar que el pegamento se despegue del pelo y por último enjuaga bien con tu shampoo.
Pasos para limpiar la pintura de carnaval
Si tu disfraz implica que te pintes el rostro o el cuerpo también te compartimos una serie de consejos.
- En primer lugar debes saber si la pintura que te aplicaste es de base agua o base oleica, eso va a determinar la mejor manera para desmaquillarte y no dañar tu piel en el proceso.
- Si la pintura aplicada es de base de agua, usar jabón líquido suave aplicado con agua tibia para quitar la pintura, puedes también usar toallitas desmaquillantes.
- Si la pintura es de base oleica o aceitosa, utiliza el método explicado para quitar el glitter. Aplica aceite de bebe o de coco para disolver la base y realiza movimientos suaves hacia fuera con un algodón.
- Este paso es igual para ambas pinturas, limpiate con agua micelar y después aplica tu rutina de lavado facial habitual.
Cuidar la piel post-fiesta:Hidratación
Después del proceso de desmaquillarse, llega el momento de mimar tu piel e hidratarla para que siempre luzcas radiante. Recuerda que los productos en este caso siempre van del más líquido al más denso.
- Tras aplicarte el limpiador facial como el último paso de tu rutina para quitar el glitter y dejar la piel limpia y sin impurezas
- Después debes aplicar un tónico que prepare tu piel para la absorción de los productos y equilibre tu PH.
- Llega el momento del potenciador o sérum el cual permite una hidratación más profunda del rostro.
- El penúltimo paso es el uso de la crema hidratante de tu elección con la que sella la piel y se evitar la evaporación. Se recomienda aplicarlo con la piel ligeramente húmeda.
- Usa protector solar para evitar la deshidratación.
Conclusión
A todos nos gusta disfrutar de una noche de entroido o carnaval, según la localidad donde te encuentres, y llevar el mejor disfraz pero también cuidar la piel y no sufrir a la hora de desmaquillarse.
Por eso es importante que también prepares tu rutina de skin care a la vez que el disfraz para cuando llegues a casa puedas descansar con el rostro limpio y estar radiante al día siguiente que el Entroido exige mucho y no te lo quieres perder.
