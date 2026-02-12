Un San Valentín que compite con el Entroido de Ourense

Entre la resaca económica de Navidades, la cuesta de enero y la coincidencia del Entroido, los comerciantes de Ourense prevén que este será un San Valentín complicado. El amor no depende de los números, pero las garantías que lo sostienen, en buena medida, sí. La festividad de San Valentín en la provincia de Ourense se presenta en este año como un termómetro crítico para medir la resiliencia del tejido empresarial local frente a un entorno macroeconómico complejo. Mientras que Galicia proyecta un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,9%, la realidad microeconómica de las familias ourensanas se encuentra condicionada por una inflación acumulada que ha erosionado el poder adquisitivo durante el último bienio.

La joyería refleja uno de los pilares del gasto en San Valentín. Muchas parejas a través de un anillo o un medallón grabado, pretenden dar testimonio de su amor. En la ciudad, las joyerías han adaptado su oferta basándose: metal, comodidad e historia. Es frecuente que se regalen joyas personalizadas con grabados de iniciales o fechas, collares con el símbolo del infinito y anillos de compromiso anillos de oro blanco de perfil bajo y gemas que representan el mes de nacimiento de la pareja.

El sector reporta que los corazones siguen siendo un acierto, principalmente en diseños minimalistas de oro de 18 quilates o plata de primera. “Nosotros para esta campaña hemos trabajado mucho el escaparate, claramente, con acciones previas en redes sociales En la tienda se respira San Valentín por todos lados. De chico a chica, lo que más suele regalarse son colgantes de oro o plata con motivos de corazones o simbología del “te quiero”. Y al contrario, lo más habitual es el regalar un reloj que muchas veces piden que vaya grabado”, apunta Miguel Pato, gerente de La Suyza. Por su parte, el gremio de los floristas comparte la visión de un Entroido que imantará las billeteras ourensanas. Jesús de Dios, presidente de Aflor, reconocía que “este ano vámolo ter un pouquiño difícil porque nos toca con Entroido. Tócanos o mesmo día, o 14, pero bueno, eu confío en que haberá previsións do día antes, encargarán, haberá que levarllo á casa ou facer porta a porta”.

Un entroido compensador

El Entroido, en vez de interferir en los planes comerciales, como probablemente ocurra con otros negocios con las miras puestas en San Valentín, en el caso de los restaurantes tendrá un rol compensatorio. “San Valentín nos llenaría el local de mesitas de dos tipo cenas románticas, mientras que con el Entroido lo que vienen son grandes grupos. Si el San Valentín fuera, por ejemplo un jueves, sería perfecto, pero cayendo un sábado, el Entroido le gana por mayoría”, explica un hostelero de la zona de Vinos.