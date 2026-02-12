Entroido y San Valentín llenan el centro comercial de Ourense de actividades familiares

El Centro Comercial y de Ocio Ponte Vella se prepara para celebrar Entroido y San Valentín con una completa programación de actividades familiares y acciones especiales para sus clientes. Durante varios días, las instalaciones acogerán talleres infantiles, espectáculos y concursos pensados para toda la familia.

Entre las actividades destaca el Laboratorio de Transformación de Entroido que tendrá lugar el sábado 14, en horario de 16:00 a 19:00 horas, con sesiones de maquillaje y caracterización, fotomatón y una llamativa temática K-POP. Al acabar, los presentes podrán disfrutar del show de magia del Mago Paco “Ledicias”.

El lunes 16 será el turno del tradicional Concurso de Disfraces, a las 18:00 horas, uno de los momentos más esperados de estas fechas, seguido del espectáculo Got Rock! – Musical de otra galaxia (19:00 horas), una propuesta familiar de ventriloquía y música creada por Francis Zafrillauna propuesta familiar de ventriloquía y música creada por Francis Zafrilla en la que el público participa activamente como jurado de un divertido concurso de talentos protagonizado por marionetas al ritmo del rock and roll.

Entre el viernes 13 y el miércoles 18 se desarrollarán talleres infantiles en horario de tarde (17:30 a 20:30horas), y el sábado 18 (18:00 a 20:00horas) el personaje Ponti visitará el centro para compartir momentos con los más pequeños. Con motivo de la celebración de San Valentín, todos los visitantes que acudan el viernes 13 y sábado 14 recibirán un obsequio dulce, que incluirá bombones con forma de corazón, caramelos y piruletas, como muestra de agradecimiento.

Además, el domingo 15 el parking será gratuito durante todo el día, facilitando el acceso al centro para disfrutar cómodamente de estas celebraciones.