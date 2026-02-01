La guía completa de los Entroidos de Ourense 2026: programa de actividades en toda la provincia
CADA DÍA
¿Planeando tu ruta por el Entroido ourensano? Te presentamos el programa íntegro del Entroido 2026 en Ourense: todas las citas con los personajes propios de cada comarca, principalmente los que se incorporan como entroidos conocidos como Fiesta de Interés Turístico, las fechas clave, los desfiles y las actuaciones de las orquestas, todo recopilado aquí en La Region. De Laza a Verín, pasando por Xinzo y de Maceda a Vilarilño de Conso y el resto de localidades. Descubre cuándo y dónde se celebra nuestro Entroido.
La provincia de Ourense es "Terra de Entroido". Este es el programa completos de los entroidos de la provincia, una hoja de ruta que este año 2026 destaca por una infinidad de eventos. Desde el simbólico colgado del Meco en Xinzo de Limia hasta los multitudinarios desfiles de Verín y Viana do Bolo, el calendario de este año del Entroido 2026 apuesta por la recuperación total de las tradiciones ancestrales, integrando las icónicas fariñadas, el sonido de los fulións y las cenas de Comadres y Compadres en una agenda que se extiende desde finales de enero hasta el simbólico entierro de la sardina el 18 de febrero.
La oferta cultural de esta edición no solo se limita a los ritos de paso y las máscaras tradicionales como Pantallas, Peliqueiros o Cigarróns, sino que refuerza su atractivo turístico con una potente programación musical que incluye orquestas como París de Noia, Kubo y El Combo Dominicano, además de actuaciones mediáticas y sesiones de DJs locales. Con una organización que coordina actividades en más de una treintena de municipios, el programa 2026 se consolida como el motor económico y cultural de la provincia, invitando a visitantes y locales a sumergirse en la irreverencia y el color de la fiesta más singular de Galicia.
Programa completo: Ourense, Terra do Entroido 2026
Sábado, 31 de enero
Barbadás
- 16:30 - 19:30: Taller de máscara de foliateiros (Museo da Gaita).
Carracedo (A Gudiña)
- Xuntanza de fulións (Horario de tarde-noite).
Maceda
- 16:30: Reinado entre Toira y Santa Marta.
Manzaneda
- 11:30: Fullada en Palleirós.
Matamá (Laza)
- 22:00: Sábado de Folión (con Os Festicultores).
Petín
- 16:30: Xuntanza de fulións en homenaje a Luis.
Viana do Bolo
- 12:00: Fullón Feminino (O Toural hasta a Praza Maior).
- 13:30: Comida.
- 21:00: Charanga BBE y DJ Tariro.
Vilariño de Conso
- Del 23 al 17 de febrero: Salida de fulións y rondas por las diferentes aldeas.
Xinzo de Limia
- Al anochecer: Colgamiento del Meco (Desde Museo a Praza de Oriente).
- 21:00: Concierto The Tetis’ Van (Praza Maior).
- 22:00: Concierto Os D’Abaixo (Praza Maior).
Domingo, 1 de febrero
As Eiroás (Ourense)
- 17:00: Recepción del Meco y Farelo con Charanga Sorcha (Plaza de As Eiroás).
Maceda
- 16:30: Obradoiro Compadres y Comadres (Praza das Toldas).
Xinzo de Limia
- 12:30: Salida del Carro das Olas desde el Museo do Entroido.
- 13:00: Oleiro Infantil en la Praza Maior.
- Animación: Pasacalles con A Roquiña de Laxeira y grupos locales.
- 16:30: Salida del Carro de las Olas desde el Museo do Entroido acompañado por A Requinta da Laxeira y el Coro Almí.
- 18:30: Oleiro en la Praza Maior y por las calles do Casco Vello.
- Durante el día: Animación de calle con los grupos A Requinta de Laxeira, Tarde Piaches, Lirolaio, Os da Pedra Alta, Armí Folck y Os Galos de Antoquia.
Lunes, 2 de febrero
Carracedo (A Gudiña)
- Xuntanza de fulións (Horario de tarde-noite).
Viana do Bolo
- 19:00: Inauguración muestra "O noso Entroido" (Sala Exposicións Concello).
Jueves, 5 de febrero (Xoves de Compadres)
Allariz
- 20:30: Xoves de Compadres: Pasacalles con Gaiteiros de Pé Feito (Desde A Barreira).
A Pobra de Trives
- Xoves de Compadres: Los folións se juntan alrededor de una hoguera para cenar y luego dan ronda por las calles trivesas.
A Veiga
- 17:00: Hariña infantil y colocación del Lardeiro (Praza do Concello).
- 21:30: Cena de Compadres (Hotel Restaurante Río Xares).
Barbadás
- 12:00: Regueifa de compadres (Plaza Vieja de A Valenzá).
Manzaneda
- Xoves de Compadres (Día de Manzaneda).
Ribadavia
- Compadres con "Bandini's Band" (Calles de Ribadavia).
Verín
- 21:00: Recorrido de los compadres, juicio y quema del Maragato.
- 24:00: Charanga Los Támega (Plaza García Barbón).
- 01:00: (Madrugada) Enjoy Eventos (Praza García Barbón).
Viana do Bolo
- 00:00: Colgado Lardeiro.
- 20:00: Jueves de Compadres: Fariña y NBA (Praza Maior).
Viernes, 6 de febrero
Esgos
- 18:00: Taller de Quaresma (Biblioteca Municipal).
Maceda
- 20:00: II Ruta Tapas do Cocido y Os Festicultores (Bares). Foliada.
Manzaneda
- Cena do Lardeiro.
Sábado, 7 de febrero
Barbadás
- 17:00: Mascaradas ancestrales: desfile (Desde Concello hasta Museo da Gaita).
Castrelo do Val
- 16:30: Sábado Maragato: Xuntanza y Mascarada (Praza do Concello).
Celanova
- 19:30: Pasacalles (Batucada Villatuke y BCB).
- 22:30: XVIII Cea Baile de Comadres: Cena y música (Claustro Barroco).
Chandrexa de Queixa
- 16:30: Taller de Cocina de Entroido en antiguo colegio de Celeiros.
Maceda
- Fiedaró de Carguiza.
Matamá (Laza)
- 22:00: Sábado de Folión.
Muiños
- 16:00: Recorrido de los Cabreiros (Desde Concello a Mugueimes).
Verín
- 12:30: Sesión vermú con Charanga Los Támega (Praza García Barbón).
- 14:30: Xantar de Capación (Pabellón de Deportes).
- 17:00: Animación musical con Los Támega (Calle Irmáns Moreno).
Viana do Bolo
- 11:00: Comparsa en la aldea de San Mamede.
- 17:00: Comparsa en aldea de Pradocabalos.
- 20:00: Fariñada y fulión.
Vilamartín
- 11:30: Desfile de Folións.
- 14:30: VII Festa das Sopas de Allo (Pabellón).
Xinzo de Limia
- Sábado de Corredoiro.
- 20:00: Festival Novas Músicas (Plaza San Roque).
- 21:15: Pasacalles.
Domingo, 8 de febrero (Domingo de Corredoiro)
A Mezquita
- 17:00: Corredoiro do Galo (Escuela de A Mezquita).
A Pobra de Trives
- 15:30: Desfile de Folións y boteiros.
As Eiroás (Ourense)
- 17:00: Xogo das Olas con Charanga Alambique (Plaza de As Eiroás).
Lobás (O Carballiño)
- 14:00: Comida do Entroido (Local Social do Chopo).
Mugares (Toén)
- 12:00: Xogo do Galo (Frente a la iglesia).
Seixalbo
- 16:30: Inicio del carnaval (Parque de la Infiesta).
- 17:00: Recogida de Paquita, Nicanor y Vicentiño.
- 18:00: Juego de Olas y Piñatas.
- 20:00: Chocolatada con Charanga Tatoo (Praza Maior).
Verín
- 11:30-14:00: Charangas Los Támega, Noroeste y Airiños do Cerveira.
- 12:30: Actuación de A Gramola (Praza da Alameda).
- 13:30: Pregón del Entroido (Praza García Barbón).
- 17:00-19:00: A Gramola (Praza da Alameda).
- 18:00: Vaquerada - Homenaje a Toño Torcuato (Calle Montemaior).
- 18:30: Pasacalles de la Vaquerada.
- 19:00: Acto de homenaje y Orquesta Saturno (Praza García Barbón).
Xinzo de Limia
- 12:00: Encuentro de Pantallas (Calles) y Pasacalles.
- 19:00: Orquesta París de Noia (Praza San Roque).
Jueves, 12 de febrero (Xoves de Comadres)
A Gudiña
- Cea de Comadres, Mulleres Rurais Xestas y Toxos (Restaurante Oscar de Menus, DJ Alenmar64).
Allariz
- 20:30: Pasacalles con Gaiteiros de Pé Feito (Desde A Barreira).
A Pobra OBRA DE TRIVES
- Xoves de Comadres: Cena y ronda de fulión por las calles.
A Ponte (Ourense)
- 21:30: Cena de comadres (Parque Ribeira de Canedo).
- 23:00: Baile de disfraces (Parque Ribeira de Canedo).
A Veiga
- 17:00: Hariña infantil y colocación de la Lardeira (Praza do Concello).
- 21:30: Cena da Lardeira (Albergue Montañas de Trevinca).
Barbadás
- 12:00: Regueifa de comadres (Plaza Viaja de A Valenzá).
Chandrexa de Queixa
- Xantar de Compadres y Comadres con Disco Bad.
Manzaneda / Matamá (Laza)
- Xoves de Comadres y Cea das mulleres.
Ourense
- 20:00: Charangas por las calles (Casco Vello).
- 23:00: DJ años 80 (Praza Santa Eufemia).
- 23:59: DJ A Gramola + Leticia Sabater (Praza Maior).
Ribadavia
- 16:30: Comparsa y charanga del Conservatorio.
- 17:30: Desfile de comparsas (Desde Instituto).
Rubiá
- 17:00: Desfile desde Plaza de Baicela.
Seixalbo
- 13:30: Sesión vermú y Cocido bacanal.
- 16:30: Baile de máscaras (Dr. Archea y La Oca Band).
Verín
- 12:00: Gran desfile infantil del Entroido.
- 19:00-22:00: Orquesta Triunfo.
- 00:30: (Madrugada) La Banda de Ayer.
Viana do Bolo
- 11:30: Desfile de folións.
- 15:00: Xantar 54ª edición Festa da Androlla.
- 19:00: Fulións.
- 00:00: Actuación Grupo América de Vigo (en Praza Maior).
Xinzo de Limia
- 13:00: Concierto estático Charanga BB+ (Praza Maior).
- 19:00: Orquesta Miramar (Plaza de San Roque).
- 22:00: La Duendeneta (Praza Maior). Pasacalles y charangas.
Viernes, 13 de febrero
Allariz
- 20:30: Entroido en la Calle: Pasacalles charanga Os Encerellados.
- 23:30: Noite de Entroido: Verbena Discomóvil (Praza Maior).
Arnoia
- 11:00: Colga do Meco (Praza Maior).
A Ponte
- 22:00: Fiesta con DJs locales.
Baltar
- 21:30: Cena de comadres con música (Restaurante O Cepe).
Barbadás
- 11:30: Desfile infantil (As Lamas / Parque dos Patos).
- 13:00: Desfile infantil (Parque dos Patos / Ensino).
- 20:00: Actuación Zoadeira y Cuncas de Son.
- 20:30: Pregón de Xusto Calviño.
- 21:00: Ruta musical inaugural.
Esgos
- 19:00: Festa de Entroido: música y chocolatada (C.C. Parada Justel).
Maceda
- 20:00: Subida dos Carros con A Felga.
- 21:00: Cena de Comadres (Restaurante A Diligencia).
Manzaneda
- Foliada y ronda de los jóvenes del CEIP y de la casa nido O Bicarello.
Ourense
- 20:00: Orquesta Origen (Praza Maior).
- 20:30: Saludo del alcalde (Praza Maior).
- 00:30: (Madrugada) Sesión DJ (Praza Correxidor).
- 01:00: (Madrugada) Festicultores Troupe (Praza Santa Eufemia).
Ribadavia
- 10:30: Desfile Galiña Azul con "Castro de Bello".
- 11:30: Desfile C.E.I.P. Ribadavia.
- Por definir: Festa de Comadres.
Seixalbo
- 11:00: Pasacalles y baile escolar con Charanga BREXIT.
Verín
- 11:45: Desfile Infantil de Entroido.
- 19:00: Carrada de Compadreo con Festicultores Troupe.
- 20:00: Disco Móvil Space (Calle Irmáns Moreno).
- 00:30: (Madrugada) Orquesta Miramar (Praza García Barbón).
- 23:00: Enjoy Eventos + A Gramola (Praza García Barbón).
- 01:00: (Madrugada) Orquesta Marbella (Praza García Barbón).
Xinzo de Limia
- 11:30: Gran desfile infantil.
- 18:00: Fiesta de animación infantil en la Praza Maior.
- 21:00: II Fiesta Glam (Locomia) (Praza Maior).
- 23:30: Bloco Trifulka Batucada.
Sábado, 14 de febrero
A Guidiña
- 17:00 Desfile de carrozas y Quema do Entrudio
A Pobra de Trives
- Cocido 2026 y concurso de disfraces en Sobrado de Trives, en la casa do pobocon roda de fulión por el pueblo por la tarde
A Ponte
- 12:00 Pasacalles
- 18:00: Baile infantil (Carpa Frei Canedo).
- 21:00: Baile con DJ.
- 23:00: Baile con orquesta La Noria.
As Eiroás (Ourense)
- Folión do Entroido.
Barbadás
- 17:00-21:30: Animación con Charanga Big Band.
Boborás
- 19:30: Festa de Entroido (Pabellón).
Bousés (Oímbra)
- 14:00: Recogida del Meco (Cruceiro).
Campobecerros (Laza)
- Mañana: Salida de los Peliqueiros.
- 14:30: Comida popular.
- 19:00: Tirada de fariña y formigas.
Castro (Laza)
- Noche: Fariñada y gaiteros.
Cenlle
- 17:00: Desfile de Entroido (Desde CEIP Carmen García Carrasco).
Chandrexa de Queixa
- Desfile de folións y xantar no pavillón multiusos (pola mañá).
Coles (Albán)
- 16:00: Desfile de Entroido (Desde Praza Concello).
- 16:30: Tarde carnavalesca (Polideportivo).
Cotellas (Piñor)
- 17:00: Festa infantil.
- 21:30: Cena de Entroido.
Escornabois (Trasmirás)
- 16:00: Carreiras dos Zarramunqueiros (Outeiro).
- 20:00: Cena popular.
Luíntra (Nogueira de Ramuín)
- 17:00: Desfile de Disfraces y Comparsas (Praza).
Maceda
- Recorrido dos Felos por la Serra de Maceda.
- 12:00: Pasabares Charanga A Felga.
- 21:00: Bajada de la Marea.
- 00:00: (Madrugada) Mekanika Rolling Band y Apocalipsis.
Manzaneda
- Visitas de Fulións y Cea da Lardeira (Raigada / Requeixo).
- Foliada y fariña en la parroquia de San Martiño.
- Visita do fulión de Languillo aos pueblos de Romuga y Cubeiros.
- Visita do fulión de Bidueira a Requeixo. Cea da Lardeira.
Matamá (Laza)
- Cea Popular (porco ao espeto).
Mugueimes (Muiños)
- 14:00: Xantar en Restaurante A Rota.
- 17:30: Desfile de Entroido.
- 18:30: Merienda/Cena y Baile con charangas.
O Irixo
- 12:00: Desfile de Comparsas y Aperitivo.
Ourense
- 12:00: Charangas (Casco Vello).
- 17:00: Sesión infantil y Overay (Praza Maior).
- 19:00: Trío Somoza (Praza Santa Eufemia).
- 21:00: Grupo Los Coleguillas (Praza Maior).
- 23:59: Orquesta Função Pública y DJ A Gramola.
Parada de Sil
- 12:00: Desfile dos Axoxos. Pasacalles.
- 14:30: Xantar (Nave da Castaña).
Pereiro de Aguiar
- 17:30: Desfile de Entroido 2026.
San Cibrao das Viñas
- 17:00: Concurso de Disfraces (Polideportivo).
San Cristovo de Cea
- Gran desfile y cena de Entroido.
Sande (Cartelle)
- Tarde: Captura do Oso (Adegas de Megos).
Vences (Monterrei)
- 12:00: Pasacalles y Xantar (13:30) (Praza do Forno).
- 17:00: Carro do Entroido, Peliqueiros y Bomba.
Verín
- 11:30-14:00: Charangas Jalácticos y Airiños do Cerveira.
- 12:30: Concierto vermú Somoza Trío.
- 17:00-22:00: Circuito de charangas.
- 18:30-19:30: Pappaguino (Praza García Barbón).
- 20:00-23:00: La Oca Band (Praza García Barbón).
- 00:30: (Madrugada) Alkar (Praza García Barbón).
Viana do Bolo
- 11:00: Comparsa en la aldea de Quintela de Edroso.
- 17:00: Comparsa en aldea de Pixos.
- 19:00: Charanga Alkarreke.
- 20:00: Fariñada y fulións.
- 21:00: Charanga Alegría (restaurantes).
- 00:00: Disco Móvil A Pimentoneira (Praza maior).
Vilariño de Conso
- Mañana: Desfile de fulións y Boteiros (Praza Maior a Pabellón).
- 17ª Festa do Cabrito (Pabellón).
Xinzo de Limia
- 18:00: Festival Canción Humorística (Praza Maior).
- Pasacalles todo el día.
A Gudiña
- 17:00: Desfile de carrozas y Quema de Entroido.
A Pobra de Trives
- Cocido 2026 y concurso de disfraces en Sobrado de Trives.
- Ronda de fulión por el pueblo por la tarde.
A Ponte
- 12:00: Pasacalles.
- 18:00: Baile infantil.
- 23:00: Orquesta La Neria.
Domingo, 15 de febrero
Allariz
- 12:00: Pasacalles con charanga Alambique (Desde A Barreira).
16 de febrero
- 17:30: Festa Infantil con Discomóvil (Praza Maior).
A Mezquita
- 10:30: Entroido con Galos y Pasacalles (Misa).
- 14:30: Comida vecinal (Bar Phastamola).
- 17:00: Entroido con Galos y Charanga Galiqueros.
A Ponte
- 11:00: Juegos y taller de quesos.
- 12:30: Sesión vermú.
- 13:30: Comida popular.
- 19:30: Espectáculo infantil.
- 22:00: Concierto de Santa Compaña.
Baños de Molgas
- Desfile de Entroido y Comida tradicional.
Barbadás
- 10:00-14:00: Animación con Charanga Europa (A Valenzá).
Bousés (Oímbra)
- 17:00: Baile con Charanga Bandiños Band.
Castro (Laza)
- 11:00 Estreno de los Peliqueiros
Castrelo de Miño
- Recorrido con los Peteiráns por todos los núcleos de Freás.
Coles (Vilarnaz)
- 10:30: Tirada do fuego y Torneo de Chave.
- 13:00: Sesión vermú con Mariachi México.
- 15:30: Pasacalles con Charanga Castre Bello.
- 18:30: Trío Nostalgias y Orquesta Suavecito.
Esgos
- 09:30: Recorrido de los Felos y las Madamas.
Feás (Boborás)
- 17:00: Recorrido de los Felos y degustación.
Lobios
- 10:00: Recorrido de Foliateiros y Foliateiras.
Maceda (Calvelo)
- Recorrido dos Felos por la Serra de Maceda.
- 12:00: Fadeiro de Calvelo.
- 15:00 Cocido de Entroido.
Manzaneda
- Domingo Gordo (San Martiño).
Matamá (Laza)
- Mañana: Estreno de las Peliqueiras.
O Bolo
- 17:00 Visita del Touro y el Xigante con la comparsa Celavente a la residencia de la tercera edad.
O Tameirón (A Gudiña)
- 17:00: Desfile de Entroido.
Ourense
- 12:00: Charangas (Casco Vello).
- 16:30: Gran desfile de comparsas y carrozas.
- 18:30: Orquesta Kubo (Alameda).
- 20:00: Entrega de premios y King África.
Parada de Amoeiro
- 09:00: Recorrido con Charanga Tattoo y Verbena Explosión.
Ribadavia
- 17:30 Desfile de comparsas (Desde Instituto).
Rubíá
- 17:00: Desfile desde Plaza de Baicela.
Seixalbo
- 13:30: Sesión vermú y Cocido bacanal.
- 16:30: Baile de máscaras (Dr. Archea y La Oca Band).
Verín
- 12:00: Gran desfile infantil del Entroido.
- 19:00-22:00: Orquesta Triunfo.
- 00:30: (Madrugada) La Banda de Ayer.
Viana do Bolo
- 11:30: Desfile de folións.
- 15:00: Xantar 54ª edición Festa da Androlla.
- 19:00: Fulións.
- 00:00: Actuación Grupo América de Vigo (en Praza Maior).
Xinzo de Limia
- 13:00: Concierto estático Charanga BB+ (Praza Maior).
- 19:00: Orquesta Miramar (Plaza de San Roque).
- 22:00: La Duendeneta (Praza Maior). Pasacalles y charangas.
Lunes, 16 de febrero
Allariz
- 13:30: Tradicional Cachuchada (Asoc. Xen de Arco - A Barreira).
- 23:00: Pasacalles nocturno con charanga Galiqueros (Desde A Barreira).
A Ponte
- 12:00: Pasacalles.
- 19:30: Actos solemnes y Procesión (20:00).
- 21:30: Entrega de premios y Cena (22:00).
- 23:55: Fuegos artificiales (Río Miño).
- 24:00: Baile con orquesta Solara.
Barbadás
- 16:30: Fiesta infantil de disfraces (Parque de A Solana).
Boborás
- 21:30: A Noite dos Fedos (Desde el Bar A Ponte).
Castro (Laza)
- 11:30: Farrapada y Formigas y Morena (tarde).
Esgos
- 23:30: Ensayo de la Carreira.
Maceda
- 18:30: Bajada de Martiño y Bormen DJ.
Manzaneda
- Ronda dos Gusanitos (Vila).
Matamá (Laza)
- Mediodía: Recorrido Charanga A Felga y A Morena (tarde).
Montederramo
- Actividades lúdicas y creativas de conciliación no Entroido.
Ourense
- 17:00: Sesión Infantil y Uxía Lambona (Praza Maior).
- 23:59: Orquesta Mondragón y DJ A Gramola.
O Barco de Valdeorras
- 18:00: Fiesta disfraces pavillón vello.
Parada de Amoeiro
- 09:00: Recorrido con Batucada Villatuxe y París de Noia.
Ribadavia
- 16:30: Fiesta infantil de disfraces (Club Artístico).
- 23:30: Baile de máscaras con "Louband" (Calle Progreso).
San Cristovo de Cea
- Verbena de Entroido. Orquesta Os Satélites.
Verín
- 11:30-14:00: Charangas Xuntanza y Os Kokokalas.
- 17:00-20:00: Entroido Infantil (Pavellón).
- 17:30-20:30: Disco Móvil Mac (Praza García Barbón).
- 00:30: JB Son (Praza García Barbón).
Vianda do Bolo
- 16:00: Desfile de fulión infantil.
- 17:30: Xogos y animación para nenos y nenas. Praza Maior y mini disco infantil.
- 20:00 Fulión Trapalleiro
Vilariño de Conso
- 19:00 Ronda de Fulión
- 20:30: Degustación de Porco ó Espeto.
- 22:00: Concurso de disfraces y fiesta a cargo de DJ Tariro.
Xinzo de Limia
- 11:30: Sesión Vermú con La Duendeneta (Praza Maior).
- 19:00: Animación Infantil (Praza Maior).
- 01:00: Concierto con Festicultores Troupe (Praza Maior).
- Pasacalles
Martes, 17 de febrero (Martes de Entroido)
Allariz
- 18:00: Baile de Entroido y Concurso de Comparsas (A Barreira).
A Mezquita
- 17:00: Entroido con Galos y pasacalles.
A Calle
- 17:00: Desfile de comparsas.
A VEIGA
- 12:30: Desfile de Comparsas y XII Festa da Soá (14:30).
- 17:30: Chocolatada y churros.
Allariz
- 18:00 Baile de Entroido y concurso de comparas
As Eiroás (Ourense)
- 11:00: Pasacalles y Venta de Fita (13:00).
- 17:00: Quema del Meco.
Barbadás
- 17:00: Gran desfile de Entroido (Avenida de Celanova).
- 20:30: Entrega de premios y música.
Bousés (Oímbra)
- 17:00: Baile con Charanga B Tato y Quema do Meco.
Carballeda de Avia
- 16:30: Desfile de Entroido, Baile y Concurso.
Castrelo de Miño
- Desfile de Entroido y Chocofariñada.
Castro (Laza)
- 18:00: Testamento del burro.
Esgos
- 23:53: Peña la colmena.
Lobios
- 15:00: Recorrido de Foliateiros.
- 17:00: Desfile de Entroido y pasacalles.
- 17:30: Lectura de testamentos y Concurso de disfraces.
Maceda
- 17:30: Desfile de Entroido y Entrega de premios (20:00).
Manzaneda
- Ronda de Fulións en Cernado y San Martiño (Noche). Comida Popular.
Matamá (Laza)
- 18:30: Testamento do Burro y Comparsa.
Montederramo
- Actividades lúdicas y creativas de conciliación no Entroido "Carnaval divertido en Montederramo
Mugares (Toén)
- 12:30: Cocido popular y Salida de Comparsa.
O Canizo (A Gudiña)
- 17:00 Desfile de Entroido
Ourense
- 18:30: Degustación gratuita de orellas (Alameda).
- 19:00: Orquesta París de Noia (Alameda).
O Barco de Valdeorras
- 17:30: Desfile de comparsas y fulión.
Parada de Amoeiro
- 11:00: Desfile con Mariachi Mi Tierra.
- 15:00: Xantar popular y Verbena Miramar.
Pentes (A Gudiña)
- 19:00: Entroido.
Ribadavia
- 14:00: Xantar Popular (Alameda) y actuación de "Terapia Kids".
Sande (Cartelle)
- 12:00: Recorrido de Bonitas, Oso, Vaca y Ayuntados.
Seixalbo
- 16:30: Pasacalles.
- 17:30: Pregón y Fiesta de comparsas.
- 19:00: Orellada popular.
- 20:00: Quema de los Mecos y música.
Verín
- 16:30: Derradeiro desfile del Entroido.
- 19:00-22:00: Grupo América.
- 00:30: Magos (Praza García Barbón).
Viana do Bolo
- 12:00: Salida dos fulións y boteiros (Toural).
- 16:00: Fariña y fulións.
- 00:15: Baile, concurso de disfraces y discomóvil CDC.
Xinzo de Limia
- 17:00: Gran desfile del Entroido 2026.
- 19:00: Grupo M3 (Praza San Roque).
Miércoles, 18 de febrero (Entierro de la Sardina)
Allariz
- 20:00: Pranto do Entroido y Queima do Meco. D Pza: Maior ao Campo dos Brancos.
A Rúa / Barbadás / Ourense / O Barco / Amoeiro / Ribadavia / Cea
- 20:00: Entierro de la Sardina y quema del meco.
Xinzo de Limia
- 20:00: Procesión y Quema de la Sardina (22:30).
Sábado, 21 de febrero (Sábado de Piñata)
Arnoia
- 19:30: Entrega de premios y baile con chocolatada.
A Veiga
- 16:00: VIII Xuntanza de Fulións.
Maceda
- 20:00: Enterro del Meco y pancetada.
Ribadavia
- Sábado de Piñhasta.
San Amaro
- 17:30 Pasacalles.
- 18:00 Colchoinetas y juegos infantiles.
- 19:00 Gran chocolhastada con churros.
Xinzo de Limia
- 18:00 Fiesta de la Cucaña.
- 20:00 Baile de Mascaritas.
Domingo, 22 de febrero (Domingo de Piñata)
Xinzo de Limia
- 17:00: Fiesta de la Piñhasta.
- 19:00: Orquesta Compostela.
- 19:30 Entrega de premios do desfile Entroido 2026.
- 21:00: Descolgamiento do Meco (Praza Maior).
Sábado, 28 de febrero
Armariz (Nogueira de Ramuín)
- 16:00: V Irmandade de entroidos en Armariz.
- Foliada por San Cristóbal de Armariz
Cartelle
- 13:30: Festa do cocido.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL
Las mujeres son las reinas del Entroido en la Tierra del Bibei
PROCESIÓN DE FACHÓS
Lume, tradición e devoción iluminan o colgamento do Meco en Xinzo
ANTIGA TRADICIÓN
Regueifas, música e felos fan vibrar Maceda no seu Reinado
Lo último
AL DESNUDO, MENOS UNO
La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, domingo, 1 de febrero
SEGUNDA DERROTA
El Ourense CF cae en Fadura ante el Arenas de Getxo (2-1)
TENSIÓN EN EL CARIBE
Trump asegura que Cuba negociará con EEUU gracias a las presiones con el petróleo