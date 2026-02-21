Los escolares animaron plazas y rúas en Celanova

DESFILE ESCOLAR

El Baile y la diversión llenaron las calles y plazas de Celanova en el desfile infantil

Alumnos de distintos cursos mostraron su arte en la Praza Maior.
Celanova vivió este viernes una jornada festiva con el desfile escolar que reunió a todos los centros educativos del municipio. Participaron el CEIP Curros Enríquez, el Colegio Sagrado Corazón y el IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, así como los usuarios del centro ocupacional.

Los más pequeños disfrutaron del desfile.
El tiempo acompañó durante toda la mañana y los rayos de sol iluminaron el recorrido, creando un ambiente animado y alegre. Los escolares y los integrantes del centro ocupacional desfilaron al ritmo de una charanga, llenando las calles de música y color. Al finalizar el recorrido, el Concello de Celanova ofreció a todos los participantes chocolate caliente y bica en el claustro.

Como colofón, el alumnado mostró su arte bailando ante los vecinos y compañeros reunidos en la Plaza Mayor, que disfrutaron de un espectáculo lleno de talento, energía y alegría, cerrando así una jornada festiva y participativa.

