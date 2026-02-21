Los escolares animaron plazas y rúas en Celanova

Celanova vivió este viernes una jornada festiva con el desfile escolar que reunió a todos los centros educativos del municipio. Participaron el CEIP Curros Enríquez, el Colegio Sagrado Corazón y el IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, así como los usuarios del centro ocupacional.

Los más pequeños disfrutaron del desfile.

El tiempo acompañó durante toda la mañana y los rayos de sol iluminaron el recorrido, creando un ambiente animado y alegre. Los escolares y los integrantes del centro ocupacional desfilaron al ritmo de una charanga, llenando las calles de música y color. Al finalizar el recorrido, el Concello de Celanova ofreció a todos los participantes chocolate caliente y bica en el claustro.

Como colofón, el alumnado mostró su arte bailando ante los vecinos y compañeros reunidos en la Plaza Mayor, que disfrutaron de un espectáculo lleno de talento, energía y alegría, cerrando así una jornada festiva y participativa.