Los escolares animaron plazas y rúas en Celanova

DERROCHE DE IMAGINACIÓN
Fiesta de colores y formas en el desfile infantil de Entroido en Xinzo de Limia
DESFILE ESCOLAR
Celanova vivió este viernes una jornada festiva con el desfile escolar que reunió a todos los centros educativos del municipio. Participaron el CEIP Curros Enríquez, el Colegio Sagrado Corazón y el IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, así como los usuarios del centro ocupacional.
El tiempo acompañó durante toda la mañana y los rayos de sol iluminaron el recorrido, creando un ambiente animado y alegre. Los escolares y los integrantes del centro ocupacional desfilaron al ritmo de una charanga, llenando las calles de música y color. Al finalizar el recorrido, el Concello de Celanova ofreció a todos los participantes chocolate caliente y bica en el claustro.
Como colofón, el alumnado mostró su arte bailando ante los vecinos y compañeros reunidos en la Plaza Mayor, que disfrutaron de un espectáculo lleno de talento, energía y alegría, cerrando así una jornada festiva y participativa.
