Los Felos recorren las aldeas de la sierra de Maceda

Los vecinos esperan las trastadas de los Felos en sus aldeas que pasaron por Castro de Escuadr, Pias, Santirso, Xinzo da Costa y Celeirón antes de hacer una parada para comer y seguir visitando aldeas por la tarde

Bruno Losada
Bruno Losada
Publicado: 15 feb 2026 - 14:15 Actualizado: 15 feb 2026 - 14:26
Los Felos recorren las aldeas de Maceda realizando travesuras y trastadas.
Los felos, protagonistas del Entroido de Maceda, volvieron a recorrer la sierra este domingo por la mañana. Por segundo día consecutivo, los Felos se citaron temprano para acercar sus trastadas y travesuras a los pequeños núcleos, donde le hicieron pillerías a los vecinos.

Durante la mañana del sábado los Felos disfrutaron de un clima menos húmedo y con más sol, y aunque este domingo ha vuelto -en menor medida- la lluvia, no los ha frenado. Los vecinos los esperan con comida y avituallamiento, agradecidos por el esfuerzo que hacen para mantener viva una tradición que sirve de columna vertebral para el Entroido de Maceda.

Castro de Escuadro, Pias, Santirso, Xinzo da Costa y Celeirón son las paradas que harán a lo largo de la mañana, antes de retirarse a comer al restaurante A Diligencia, en Maceda.

Será por la tarde cuando las aldeas de Barxela, Vilar de Cas, Carguizoi y Tioira puedan disfrutar de la presencia de la querida figura.

Fiadeiro de Calvelo

El calendario macedao celebra este domingo el Fiadeiro de Calvelo, una pequeña aldea que durante el día de hoy se convierte en el centro del Entroido en Maceda. Foliada, Felos, cocido de entroido y mucha troula organizada por los vecinos.

