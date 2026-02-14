Maceda prepara su gran cita con los felos

Las comadres tomaron las riendas del Entroido de Maceda ayer por la noche, y con el permiso de los Felos, se convirtieron en protagonistas por un día.

Con la puesta de sol, los primeros entroideiros pertrechados con sus disfraces asomaron por las calles más céntricas de la villa, y entorno a la Praza das Toldas se dieron cita los trouleros.

Unos “feliños” de trastada por las calles de Maceda. | Miguel Ángel

La lluvia intermitente acompañada de aire amenazó la subida de los carros, un acto simbólico que une a los vecinos para empujar, acompañados del grupo A Felga, un carro hasta el “Alto do Toural”, desde donde bajará hoy la Marela, dando pie a la cita más concurrida del calendario de Entroido en el municipio.

Finalmente -y como no podía ser de otra forma- el carro subió empujado por los asistentes, haciendo una última vez el recorrido antes de la gran fecha. Acto seguido, las comadres se dirigieron al restaurante A Dilixencia, donde tuvieron una cena en comunidad antes de dar paso a la troula.

Las comadres con sus variopintos disfraces. | Miguel Ángel

Para los que no asistieron a la cena, los locales de hostelería ofrecieron una segunda ronda de la II Ruta Tapa do Cocido de Entroido, sirviendo raciones hasta pasadas las 23,00 horas. Fue a media noche cuando, con el estómago lleno y botellín en mano, los macedaos dieron rienda suelta a la troula con el grupo local A Felga, que hizo moverse a los paisanos hasta bien entrada la madrugada.

Así, la villa se prepara hoy para una jornada intensa, con los felos recorriendo la sierra desde por la mañana y la Marela lista para tomar la batuta de mando.