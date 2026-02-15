Galería | Calvelo se convierte en la capital de Maceda durante su Fiadeiro

Cientos de personas se dieron cita en la aldea para vivir una jornada donde el baile y el canto son los protagonistas

A escasos kilómetros de Maceda se encuentra la pequeña aldea de Calvelo, que hoy celebra su Fiadeiro. Esta cita, recientemente incluída en el calendario de Entroido del concello, conserva y busca mantener los valores de las celebraciones rurales de antaño.

Los felos hicieron acto de presencia a media mañana, acompañados de la lluvia y cientos de personas que buscaban refugio bajo las carpas instaladas por la organización, formada por los vecinos de la localidad. Después de hacer sus trastadas habituales, los protagonistas se fueron retirando para dar paso a otro de los atractivos de esta celebración: El canto y el baile.

"Que vimos, a lucir o traxe ou a bailar?", le preguntó con sorna una amiga a otra, vestidas con atuendos inspirados en la Galicia rural. Los Pandereteiros de Traspés pusieron la banda sonora a una mañana de bailes bajo la lluvia, canciones y muchas risas. Los vecinos también ofrecieron comida a los asistentes, que entre trago y trago fueron dando buena cuenta de ella.

Pasadas las 15,00 horas comenzó la paparota en familia del tradicional cocido de entroido. Bajo las carpas, la troula no tuvo descanso ni mientras comian. La fiesta solo acababa de empezar.

Cada año más personas se acercan a Calvelo a disfrutar de un día de entroido que mantiene ese espíritu participativo, invitando a todos los asistentes a ser actores principales. Como no podía ser de otra forma, las pancartas en muestra de apoyo a las protestas del sector primario estuvieron presentes en una pequeña aldea que "ten claro que o Entroido nace no rural".