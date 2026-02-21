Galería | Celanova reúne 32 comparsas en su Piñata

Más de mil personas exhibieron sus mejores galas en el desfile de Celanova que animó el espíritu del Entroido

Los organizadores no pudieron escoger mejor día para el acto central del Entroido celanovense. Con un sol esplendoroso y cielo completamente despejado, los celanovenses pudieron lucir sus mejores galas en el Desfile del Sábado de Piñata.

“Contamos con la participación de un total de 32 comparsas, y alcanzando los 1.183 participantes en los desfiles”, señalaba la edil de Cultura y Festejos, Yennys Milagros Montero.

Tras el recorrido de las diferentes formaciones con sus distintas creaciones y fantasías entroideiras, se hizo parada de participantes y espectadores en la Plaza Mayor para disfrutar de la actuación de la Orquesta Kubo, que animó el baile hasta la llegada de las once de la noche, cuando se procedió a la entrega de premios a la mejor comparsa correspondientes a esta edición.

Tras la entrega de galardones, prosiguió la fiesta en la Praza do Millo hasta entrada la madrugada, con la sesión del DJ Imcodee.