Galería | El desfile de los chocalleiros por Vilardevós, en fotos
ENTROIDO
El Entroido de Vilardevós celebra su jornada central con el regreso de los chocalleiros, símbolo vivo de la historia del Entroido
Los chocalleiros vuelven a ser los protagonistas indiscutibles del Entroido de Vilardevós,luciendo sus caretas y colores vivos, portando la característica vara con harapo con la que asustan, manchan y piden vino a quienes no se disfrazan.
La jornada de este sábado, 14 de febrero, es el día grande del Entroido en esta localidad, con una agenda que mezcla folclore y gastronomía. El evento arrancó a las 17.00 horas con el desfile de los chocalleiros, que estuvieron acompañados por la banda de gaitas del Ayuntamiento y el folión local, El Perro de San Roque, además de diversas comparsas y grupos de disfraces.
1/18
Galería | El desfile de los chocalleiros por Vilardevós, el Entroido en fotos
|
Xesús Fariñas
