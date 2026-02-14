Galería | El desfile de los chocalleiros por Vilardevós, en fotos

Los chocalleiros recorren las calles de Vilardevós con sus caretas y varas de harapo durante el día grande del Entroido.

El Entroido de Vilardevós celebra su jornada central con el regreso de los chocalleiros, símbolo vivo de la historia del Entroido

Los chocalleiros vuelven a ser los protagonistas indiscutibles del Entroido de Vilardevós, luciendo sus caretas y colores vivos, portando la característica vara con harapo con la que asustan, manchan y piden vino a quienes no se disfrazan.

La jornada de este sábado, 14 de febrero, es el día grande del Entroido en esta localidad, con una agenda que mezcla folclore y gastronomía. El evento arrancó a las 17.00 horas con el desfile de los chocalleiros, que estuvieron acompañados por la banda de gaitas del Ayuntamiento y el folión local, El Perro de San Roque, además de diversas comparsas y grupos de disfraces.