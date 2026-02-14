Galería | El sol hace acto de presencia en la mañana de sábado de Entroido de Xinzo de Limia

Cientos de entroideiros acuden a la llamada de la música que recorre las calles de la villa

Con el sol resplandeciendo entre nubes puntuales que por momentos oscurecen la jornada, fría y con viento, los entroideiros de Xinzo salieron a las calles convocados por el sonido de las charangas, que a mediodía empezaron su troula.

Desde la Plaza Mayor y por toda la zona vieja, los asistentes disfrutaron con las interpretaciones de los disfraces grupales. Desde el San Fermín, pasando por Blancanieves y los siete enanitos, la celebración del día de San Patricio o un tanque soviético hicieron acto de presencia en las capital antelana.

Durante estas primeras horas más tranquilas del sábado, los mayores aprovecharon para disfrutar con sus nietos del ambiente.

A lo largo de la mañana se palpó esa sensación que los limiaos definen como “Sentimento”, una emoción que los hace anhelar durante todo el año estas jornadas de Entroido. Desde bien pequeños los limiaos comienzan a disfrutar de estos días, es el caso de Xela, la hija de Eva y Pablo, que con escasos meses ha podido disfrutar de su primer Entroido en brazos de sus padres, entroideiros de corazón.

Esta primera fecha de la semana grande de Entroido luce su declaración de Interés Turístico Internacional, atrayendo a muchos visitantes que se hacen notar por sus acentos. No solo de fuera de Galicia y el resto de España, si no también de ciudades cercanas como Vigo, de donde llegaron Victoria y Constanza, que también disfrutaron en compañía de sus padres el primer día de Entroido de sus cortas vidas.

Aprovechando que hoy también se celebra la feria local, muchos optaron por disfrutar del pulpo, maridando gastronomía y tradición a partes iguales.