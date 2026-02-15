Galería | Los disfraces más originales del Entroido de Ourense: Maduro, Piñeiro o el coche del alcalde
Los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense volvieron a llenar las calles de tradición y artesanía, pero también de sátira, ingenio y mucha creatividad. La fiesta dejó imágenes para el recuerdo con disfraces que combinaron actualidad y humor, desde recreaciones de figuras como la captura de Nicolás Maduro o Xosé Manuel Piñeiro y su Supermartes hasta propuestas inspiradas en la política local.
Puedes ver una selección de los más orginales aquí.
1/15
El cerdo, listo en la mesa
2/15
Supermartes, el mítico programa de la TVG, con Xosé Manuel Piñeiro al frente
3/15
Nicolás Maduro, capturado en Ourense
4/15
Algunas "partes" del cerdo
5/15
Unas originales avestruces
6/15
En Viana se suman a la moda del grupo Nueva Línea
7/15
Hasta hay disfraces de la conocida cantante de los vinos Mari Carmen
8/15
Licencia para aparcar
9/15
También hubo disfraces reivindicativos
10/15
Dos plantas carnívoras en Pereiro
11/15
En Xinzo de Limia entra el hambre solo de ver los disfraces
12/15
Los tanques llegan a Xinzo pese al corte de la A-52
13/15
El "black friday" a la ourensana
14/15
Un carrito convertido en barco con sus respectivos pescadores