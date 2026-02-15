Galería | Los disfraces más originales del Entroido de Ourense: Maduro, Piñeiro o el coche del alcalde

La originalidad brilla en los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense

Los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense volvieron a llenar las calles de tradición y artesanía, pero también de sátira, ingenio y mucha creatividad. La fiesta dejó imágenes para el recuerdo con disfraces que combinaron actualidad y humor, desde recreaciones de figuras como la captura de Nicolás Maduro o Xosé Manuel Piñeiro y su Supermartes hasta propuestas inspiradas en la política local.

Puedes ver una selección de los más orginales aquí.