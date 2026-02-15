DIRECTO
Desfile de Entroido en Verín
La originalidad brilla en los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense
La originalidad brilla en los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense

Galería | Los disfraces más originales del Entroido de Ourense: Maduro, Piñeiro o el coche del alcalde

ACTUALIDAD

Los diferentes Entroidos de la provincia de Ourense volvieron a llenar las calles de tradición y artesanía, pero también de sátira, ingenio y mucha creatividad. La fiesta dejó imágenes para el recuerdo con disfraces que combinaron actualidad y humor, desde recreaciones de figuras como la captura de Nicolás Maduro o Xosé Manuel Piñeiro y su Supermartes hasta propuestas inspiradas en la política local.

Puedes ver una selección de los más orginales aquí.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.17.28
1/15 El cerdo, listo en la mesa
WhatsApp Image 2026-02-13 at 21.17.26 (1)
2/15 Supermartes, el mítico programa de la TVG, con Xosé Manuel Piñeiro al frente
HBIxs8SWcAEsecP
3/15 Nicolás Maduro, capturado en Ourense
WhatsApp Image 2026-02-12 at 20.35.01
4/15 Algunas "partes" del cerdo
WhatsApp Image 2026-02-12 at 20.55.37
5/15 Unas originales avestruces
WhatsApp Image 2026-02-12 at 21.16.12
6/15 En Viana se suman a la moda del grupo Nueva Línea
WhatsApp Image 2026-02-14 at 22.06.15
7/15 Hasta hay disfraces de la conocida cantante de los vinos Mari Carmen
WhatsApp Image 2026-02-14 at 22.06.18
8/15 Licencia para aparcar
Captura de pantalla 2026-02-15 095834
9/15 También hubo disfraces reivindicativos
desfile_pereiro_lucia_otero44
10/15 Dos plantas carnívoras en Pereiro
sabado_entroido_xinzo_16
11/15 En Xinzo de Limia entra el hambre solo de ver los disfraces
sabado_entroido_xinzo_9
12/15 Los tanques llegan a Xinzo pese al corte de la A-52
sabado_entroido_xinzo_31
13/15 El "black friday" a la ourensana
mpf4677
14/15 Un carrito convertido en barco con sus respectivos pescadores
mpf4741
15/15 Los protagonistas de Cars

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats