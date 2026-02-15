Galería | El fulión resuena con fuerza en San Martiño, Manzaneda, en el Domingo Gordo

Manzaneda vivió su Domingo Gordo una jornada de música y tradición durante su Entroido, la comitiva partió de Cimadevila y culminó en A Corredoira tras casi cinco horas de recorrido

La parroquia de San Martiño, en Manzaneda, volvió a vibrar este Domingo Gordo al compás profundo del fulión, en una jornada que se prolongó durante cerca de cinco horas de ronda ininterrumpida. Aunque la amenaza de lluvia planeó durante la tarde, nada logró frenar una celebración que se extendió hasta bien entrada la noche.

La comitiva partió a las 16,00 horas desde Cimadevila, avanzando entre el sonido constante de cornas, bombos y aixadas hasta Rozavales. A lo largo del recorrido, las mázcaras, ataviadas con sus vistosos trajes, no dejaron de ejecutar su característica danza giratoria al ritmo marcado por la percusión. Tampoco faltó la figura del toro, que volvió a irrumpir entre el público intentando arrinconar a los asistentes, aportando uno de los momentos más esperados y divertidos de la jornada.

Durante el trayecto, el grupo realizó varias paradas en casas de vecinos que ofrecieron comida y bebida, permitiendo un breve descanso antes de retomar el camino. La ronda continuó después hacia San Martiño y, ya con la noche encima, hacia Soutelo, enlazando las pequeñas aldeas de la parroquia hasta concluir en A Corredoira.

Este ancestral Entroido ourensano mantiene intacta su esencia y garantiza su continuidad gracias a la incorporación de niños y jóvenes a las mázcaras, asegurando así el relevo generacional. La singular estampa de las figuras danzando frente al fulión volvió a atraer a numeroso público, que acompañó el recorrido y se dejó envolver por la fuerza telúrica de una tradición que sigue muy viva.