Galería | Allariz maridó charanga y vermú este domingo de entroido

Los vecinos aprovecharon esta fecha para lucir sus mejores galas o para presumir de ingenio. Bebida en mano, el ambiente no se detuvo a pesar del tiempo revuelto

Los alaricanos retomaron las troulas de entroido ayer por la mañana tras el parón del sábado. Cerca de las 12:00 horas comezaban la música por cuenta de la Charanga Alambique, que aprovechando la carpa instalada en la Plaza Mayor llevaron la fiesta al corazón de Allariz.

Decenas de vecinos acudieron a la llamada del entroido, sumándose a la fiesta para tomar el vermú en compañía de sus paisanos. Los vecinos también aprovecharon estas fechas para lucir sus mejores galas o para presumir de ingenio. Bebida en mano, el ambiente no se detuvo a pesar del tiempo revuelto.

El Entroido de Allariz continua hoy con una sesión para los más pequeños, que podrán disfrutar de su Fiesta Infantil en la Plaza Mayor desde las 17,30 horas. A las noche, los alaricanos se darán cita en la Barreira para su Cachuchada de entroido organizada por la asociación Xan de Arzúa antes de la fiesta con los Caliqueños.