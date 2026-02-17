Galería | Los peliqueiros de Laza hacen sonar sus chocas en el gran Martes de Entroido, en fotos

Este Martes de Entroido, los Peliqueiros toman las calles de Laza al ritmo de sus chocas, en uno de los días grandes del Entroido en el "triángulo máxico"

El municipio ourensano de Laza vive este martes una de las jornadas más intensas y emblemáticas de su calendario. Este Martes de Entroido el pueblo se ha convertido en epicentro de una de las celebraciones más singulares y ancestrales de Galicia. Vecinos y visitantes han llenado las calles para participar en este evento declarado de Interés Turístico y además de estar considerada como una de las más auténticas del llamado “triángulo mágico” del Entroido ourensano.

La jornada estuvo marcada por la presencia de los peliqueiros, personajes centrales del Entroido de Laza. Estos recorrieron el pueblo haciendo sonar sus chocas, manteniendo viva una tradición que hunde sus raíces en siglos de historia.

Hoy, Laza volvió a convertirse en punto de referencia del ambiente festivo, de la música y el respeto por las tradiciones. Se convirtió así el pueblo en un referente de historia de alma local.