Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, en Cartelle
TAMBIÉN MILEI O TRUMP
Tras la tradicional lectura del testamento, el meco Abalos fue recogido, junto a Milei o Trump, en el Entroido de As Teixugueiras
Los vecinos de As Teixugueiras y Xinzo, en Cartelle, vivieron este martes su día grande de Entroido, con a Corrida del Meco -que este año fue bautizado con el nombre de Abalos, sin acento- por las calles del núcleo de población hasta el Outeiro do Meco, para regresar a la capilla de Santa Lucía, donde se procedió a la lectura del testamento.
Una vez rematada dicha lectura, se procedió a recoger al meco Abalos, que permanecerá guardado junto a sus compañeros de ediciones anteriores (Trump, Maduro, Milei…).
Casa particular
“Tradicionalmente, los mecos -un trozo de tronco, con una rama prominente- se dejaban, una vez rematada la fiesta, en el campo, donde se iban descomponiendo. Pero desde hace unos años, hay una vecina a la que le gusta guardarlos y los tiene ahí, en su casa particular”, señala José Manuel Lamela, vecino del pueblo.
1/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
2/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
3/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
4/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
5/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
6/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
7/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
8/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
9/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
10/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
11/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
12/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
13/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
14/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
15/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
16/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
17/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
18/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
19/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
20/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
21/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
22/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
23/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
24/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
25/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
26/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
27/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
28/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
29/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
30/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
31/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
32/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
33/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
34/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
35/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
36/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
37/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
38/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
39/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
40/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
41/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
42/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
43/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
44/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
45/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
46/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
47/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
48/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas
49/49
Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, Cartelle
|
Xesús Fariñas