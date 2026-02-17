Galería | El meco Abalos recorrió As Teixugueiras, en Cartelle

Tras la tradicional lectura del testamento, el meco Abalos fue recogido, junto a Milei o Trump, en el Entroido de As Teixugueiras

Los vecinos de As Teixugueiras y Xinzo, en Cartelle, vivieron este martes su día grande de Entroido, con a Corrida del Meco -que este año fue bautizado con el nombre de Abalos, sin acento- por las calles del núcleo de población hasta el Outeiro do Meco, para regresar a la capilla de Santa Lucía, donde se procedió a la lectura del testamento.

Una vez rematada dicha lectura, se procedió a recoger al meco Abalos, que permanecerá guardado junto a sus compañeros de ediciones anteriores (Trump, Maduro, Milei…).

Casa particular

“Tradicionalmente, los mecos -un trozo de tronco, con una rama prominente- se dejaban, una vez rematada la fiesta, en el campo, donde se iban descomponiendo. Pero desde hace unos años, hay una vecina a la que le gusta guardarlos y los tiene ahí, en su casa particular”, señala José Manuel Lamela, vecino del pueblo.