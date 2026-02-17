Galería | Señoritas y Labardeiros protagonizan el Entroido en Mugares

EL Entroido de Mugares, fiesta declarada de Interés Turístico Provincial y con más de un siglo de historia, se celebra siempre el martes de Entroido

El Concello de Toén vive con intensidad el entroido. Dos son las grandes citas de esta celebración en el concello, siendo una de ellas el Entroido de Mugares. Esta fiesta declarada de Interés Turístico Provincial y con más de un siglo de historia, se celebra siempre el martes de Entroido y está organizada por Entroido de Mugares Asociación Cultural. En Mugares cuentan con dos figuras típicas que son los Labardeiros (hombres) y las Señoritas (mujeres).

La vestimenta de los Labardeiros está compuesta con una camisa blanca con pantalones blancos hasta la rodilla, todo adornado con flores de muchos colores. También llevan medias, botas y en la cintura una faja con un cinturón con campanas. La vestimenta de la Señorita es una falda larga blanca y una camisa del mismo color a las que se les cose flores muy llamativas. Encima de la camisa llevan un paño muy colorido y collares, zapatos de tacón y un sombrero.

A las 12,00 horas salen los Labardeiros desde la iglesia y a las 12,30 horas comienza la sesión vermú en el Local Social. Tras estas actividades, tiene lugar la degustación del Cocido do Entroido (con reserva). A las 16,00 horas tiene lugar la salida de la Comparsa do Entroido, con la animación de la charanga Os Chafalleiros.