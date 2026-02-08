Galería | Música, color y tradición con la llegada de los Cigarróns a Verín durante el Domingo de Corredoiro

Galería | Música, color y tradición con las llegada de los Cigarróns a Verín durante el Domingo de Corredoiro

Verín disfrutó un Domingo de Corredoiro un año más con la llegada de los Cigarróns a la villa acompañados por las charangas mientras recorrían las calles. Una tradición esperada por muchos

La lluvia daba una tregua en la villa del Támega para disfrutar de su gran Domingo de Corredoiro, donde los cigarróns son los auténticos protagonistas.

Desde primera hora de la mañana, se visten con mimo, cuidando cada detalle del traje para que nada quede al azar y todo luzca a la perfección en una jornada marcada por la tradición en las calles. Esta ardua tarea puede prolongarse hasta dos horas y para ello resulta imprescindible la ayuda de otras personas.

Hoy es su día. Ellos son el motivo de expectación de cientos de vecinos y visitantes que no quieren perderse la popular concentración de esta figura entroideira. El recorrido, que arrancó en la Avenida de Castela y continuó por las calles Luis Espada y Alameda, concluyó en la Plaza de la Alameda. Desde allí, muchos de ellos pusieron rumbo la a la salida de las misas de la Parroquia de Verín y de la Iglesia de la Merced para saludar a los feligreses haciendo sonar sus chocas, una costumbre que emociona a los más devotos.

El pase de las charangas Los Támega, Noroeste y Airiños do Cereixo amenizaron la sesión vermú desde las 11,30 horas y hasta bien entrado el mediodía llevando su música por los distintas calles de la villa.