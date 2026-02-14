Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós
GAITAS Y PANDERETAS
El baile, la gastronomía y los disfraces, protagonistas de la jornada del Entroido en Riós
En Riós se vivió este sábado una nueva cita de su Entroido. La jornada arrancó con una animada ruta en el que la música de la banda de gaitas local, con atuendos para la ocasión, fue abriendo paso al resto de participantes. Entre ellos destacaron el traje típico, los Vellarróns, cuyas coloridas máscaras y trajes mostraron que la tradición orriolense está más que garantizada.
Ya en Marcelín, cientos de vecinos se unieron para disfrutar de un baile al tiempo que se servía uno salto para coger aliento. El sonido de las panderetas y de las gaitas puso la banda sonora a esta parada, antes de regresar al Riós. Allí tuvo lugar un desfile con premios a los mejores conjuntos tanto individuales como colectivos.
La fiesta continuó con un magosto popular frente al Ayuntamiento con castañas y chorizo. Tras un descanso, Marcelín a la tarde volvió a encender la fiesta con música y su tradicional salto de oreja.
1/31
Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós
|
Martiño Pinal
