Sábado de Entroido en la provinicia
La banda de gaitas del Riós amenizó musicalmente toda la jornadadel Entroido.
La banda de gaitas del Riós amenizó musicalmente toda la jornadadel Entroido. | Martiño Pinal

Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós

GAITAS Y PANDERETAS

El baile, la gastronomía y los disfraces, protagonistas de la jornada del Entroido en Riós

En Riós se vivió este sábado una nueva cita de su Entroido. La jornada arrancó con una animada ruta en el que la música de la banda de gaitas local, con atuendos para la ocasión, fue abriendo paso al resto de participantes. Entre ellos destacaron el traje típico, los Vellarróns, cuyas coloridas máscaras y trajes mostraron que la tradición orriolense está más que garantizada.

Ya en Marcelín, cientos de vecinos se unieron para disfrutar de un baile al tiempo que se servía uno salto para coger aliento. El sonido de las panderetas y de las gaitas puso la banda sonora a esta parada, antes de regresar al Riós. Allí tuvo lugar un desfile con premios a los mejores conjuntos tanto individuales como colectivos. 

La fiesta continuó con un magosto popular frente al Ayuntamiento con castañas y chorizo. Tras un descanso, Marcelín a la tarde volvió a encender la fiesta con música y su tradicional salto de oreja.

1/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
2/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
3/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
4/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
5/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
6/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
7/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
8/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
9/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
10/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
11/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
12/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
13/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
14/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
15/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
16/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
17/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
18/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
19/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
20/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
21/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
22/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
23/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
24/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
25/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
26/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
27/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
28/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
29/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
30/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal
31/31 Galería | La música y el color de los Vellarróns en el Entroido de Riós | Martiño Pinal

