Galería | Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido

Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido

Las localidades ourensanas de Covelo y Melón celebraron con intensidad el Martes de Entroido, una de las jornadas centrales del Entroido tradicional gallego

Vecinos y visitantes de Covelo y Melón ataviados con disfraces y ganas de celebración llenaron este martes las calles en un desfile de tradición, sátira y música. Las imágenes de la jornada reflejan lo vivido este martes: alegría, celebración y fiesta gastronómica en su Martes de Entroido.

El Entroido, volvió a desplegar su simbología característica, con disfraces elaborados, máscaras artesanales y representaciones de humor popular. La programación que usualmente incluye pasacalles y actividades para todas las edades, se consolida cada año como una actividad que refuerza la identidad cultural local.