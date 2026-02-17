GÉISER
Fuga de agua frente a la Finca Fierro
Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido
Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido | Martiño Pinal

Galería | Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido

DISFRACES ELABORADOS

Las localidades ourensanas de Covelo y Melón celebraron con intensidad el Martes de Entroido, una de las jornadas centrales del Entroido tradicional gallego

La Región
La Región
Publicado: 17 feb 2026 - 19:34 Actualizado: 17 feb 2026 - 19:36

Vecinos y visitantes de Covelo y Melón ataviados con disfraces y ganas de celebración llenaron este martes las calles en un desfile de tradición, sátira y música. Las imágenes de la jornada reflejan lo vivido este martes: alegría, celebración y fiesta gastronómica en su Martes de Entroido.

El Entroido, volvió a desplegar su simbología característica, con disfraces elaborados, máscaras artesanales y representaciones de humor popular. La programación que usualmente incluye pasacalles y actividades para todas las edades, se consolida cada año como una actividad que refuerza la identidad cultural local.

Galería | Covelo
1/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido | Martiño Pinal
Galería | Covelo
2/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
3/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
4/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
5/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
6/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
7/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
8/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
9/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
10/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
11/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
12/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
13/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
14/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
15/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
16/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
17/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
18/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
19/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
20/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
21/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
22/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
23/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
24/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
25/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
26/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
27/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
28/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
29/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal
Galería | Covelo
30/30 Las regiones de Covelo y Melón vivieron por todo lo alto su Martes de Entroido. | Martiño Pinal

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats