Xinzo de Limia sale a la calle en su Gran Desfile de Entroido
Os momentos máis divertidos e coloridos da Voda da Pita deste martes de Entroido.
Os momentos máis divertidos e coloridos da Voda da Pita deste martes de Entroido. | Martiño Pinal

Galería | Badaladas en Eiroás pola Voda da Pita, en imaxes

HUMOR E TRADICIÓN FESTIVA

Veciños e veciñas de Eiroás congregáronse este martes de Entroido baixo unha carpa onde se celebrou a coñecida Voda da Pita cargada de sátira e ledicia

Publicado: 17 feb 2026 - 16:17 Actualizado: 17 feb 2026 - 16:29

En pleno Martes de Entroido, a Voda da Pita volveu encher de humor e cor Eiroás. Veciños e veciñas congregáronse baixo a carpa instalada para a ocasión, que se transformou no escenario dunha cerimonia cargada de sátira e ledicia. Entre risas e bailes, as pitas aladas escoltaron aos noivos, mentres os asistentes gozaban de disfraces, música e todo o enxeño que caracteriza ao Entroido da zona.

Destacadas personalidades locais participaron na festa, recreando os antigos rifirrafes amorosos con bo humor e convertendo a xornada nunha experiencia inesquecible para grandes e pequenos.

O tempo acompañou, as sorrisas foron amplas e o espírito festivo de Eiroás volveu brillar, deixando imaxes que quedarán para o recordo.

Galería | Badaladas en Eiroás pola Voda da Pita, en imaxes
1/16
2/16
2/16
3/16
3/16
4/16
4/16
5/16
5/16
6/16
6/16
7/16
7/16
8/16
8/16
9/16
9/16
10/16
10/16
11/16
11/16
12/16
12/16
13/16
13/16
14/16
14/16
15/16
15/16
16/16
16/16

