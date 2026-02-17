Galería | Badaladas en Eiroás pola Voda da Pita, en imaxes

Os momentos máis divertidos e coloridos da Voda da Pita deste martes de Entroido.

Veciños e veciñas de Eiroás congregáronse este martes de Entroido baixo unha carpa onde se celebrou a coñecida Voda da Pita cargada de sátira e ledicia

En pleno Martes de Entroido, a Voda da Pita volveu encher de humor e cor Eiroás. Veciños e veciñas congregáronse baixo a carpa instalada para a ocasión, que se transformou no escenario dunha cerimonia cargada de sátira e ledicia. Entre risas e bailes, as pitas aladas escoltaron aos noivos, mentres os asistentes gozaban de disfraces, música e todo o enxeño que caracteriza ao Entroido da zona.

Destacadas personalidades locais participaron na festa, recreando os antigos rifirrafes amorosos con bo humor e convertendo a xornada nunha experiencia inesquecible para grandes e pequenos.

O tempo acompañou, as sorrisas foron amplas e o espírito festivo de Eiroás volveu brillar, deixando imaxes que quedarán para o recordo.