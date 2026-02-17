Galería | El sol vuelve para acompañar el Martes de Entroido en Xinzo

Pese a que todos los Entroidos de Xinzo de Limia son para el recuerdo, el de este martes ha sido una edición especialmente diferente

La semana grande de Entroido en Xinzo de Limia llega a su fin acompañada por el sol, que hizo acto de presencia. Los limiaos aprovecharon la ocasión para lucir sus disfraces grupales, muchos de los cuales desfilaron en la tarde.

Las Pantallas recorrieron la villa por última vez este 2026, aprovechando el buen tiempo y las últimas vejigas. El itineario del desfile, que arrancó a las 17:00horas, hizo su periplo desde la calle Rosalía de Castro, a través del barrio del Polígono hasta llegar al Museo Galego do Entroido (Mugae).