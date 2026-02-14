DIRECTO
Sábado de Entroido en la provinicia
Verín entrégase á retranca nun sábado con moita música.
Verín entrégase á retranca nun sábado con moita música. | Xesús Fariñas

Galería | Verín entrégase á retranca nun sábado de Entroido con moita música

CHEOS DE RETRANCA

Tras vivir as comadres e o compadreo, Verín mergullouse nun sábado de Entroido marcado pola música, as charangas e a troula nas rúas do casco histórico

Tras superar as comadres e vibrar o venres co compadreo, a vila do Támega somerxeuse o sábado nunha xornada típica da súa gran festa, cos entroideiros desfrutando dende pola mañá e coa praza García Barbón e rúas do casco histórico convertidas no epicentro da troula.

A música foi o motor da festa, con charangas dende cedo e o tradicional circuito de charangas á tarde. Ademais, houbo sesión vermú, e tres concertos vespertinos, con especial seguimento o do veciño de Ábedes Pappaquino.

O sábado tamén foi o día para que moitas pandillas luciran os seus disfraces grupais, cheos de retranca. Como manda a festa, os temas de actualidade e as vestimentas con dobre sentido foron as raíñas.

Hoxe Verín prepárase para o primeiro desfile do seu Entroido ás 12:00 horas, nun espectacular percorrido ao que se agarda que acudan milleiros de veciños.

