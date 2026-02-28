Galería | O Zamaruco dixo adeus ao Entroido en Cortegada

Algunhas das carrozas tiraron de enxeño para sorprender a todo o mundo.
|
Martiño Pinal
Cortegada vestiuse onte de gala para desfrutar da última gran cita do Entroido na provincia, O Zamaruco, nome que recibe o personaxe tradicional desta localidade, e que dá nome á xornada festiva de onte.
O prato forte foi o desfile de comparsas, no que participaron máis dun milleiro de persoas repartidas entre 27 agrupacións, de entre 30 e 70 integrantes cada unha.
Veciños e visitantes seguiron o seu percorrido polas rúas, cheo de música, cor e orixinalidade. En xogo había un total de 2.400 euros en premios para as tres mellores comparsas.
A continuación houbo un
concurso de disfraces, individual e en parella, tivo lugar a queima do Zamaruco e non faltou a música, da man do grupo La Tremenda. Cortegada despediu así o Entroido ourensán ata o ano que vén.
