Verín premia ás persoas que fan grande o seu Entroido
Un concurrido e animado xantar popular este pasado domingo puxo o punto e final ao Entroido de Verín deste ano. Durante o acto, fixéronse entrega dos tradicionais Premios Entroido, tres galardóns que recoñecen o compromiso e paixón daqueles veciños que contribúen a manter viva a esencia da gran festa da vila.
O Premio Fidelidade foi para Alejandra Vázquez, natural de Vilalba pero que recalou en Verín en 2010, quedando namorada da festa e implicándose nos desfiles e na confección de disfraces. O Premio Pescadilla recaeu en Carlos Salgado, polo seu labor desinteresado na elaboración do meco e dos carros do Xoves de Compadres e do Venres de Compadreo. E finalmente o Cigarrón de honra entregouse a José Manuel Ferreira, que suma 40 anos coma cigarrón, conservando e divulgando os valores asociados ao traxe.
A concelleira de Festexos, Cultura e Turismo, Samanta Barreira, anunciou os premiados desta edición, e os galardóns foron entregados por ela e máis polo tenente de alcalde, Diego Lourenzo; o concelleiro Manuel Lorenzo, e Luisina Castro, viúva do “Pescadilla”.
