Los lardeiros piden paso en la celebración del entroido en Viana do Bolo

Los lardeiros ya están listos. Una decena de jóvenes del concello, como ya es costumbre, acudía al Campo da Feira durante la tarde-noche del martes para llevar a cabo esta ardua tarea.

El lardeiro y la lardeira son elementos clave en la celebración entroideira de Viana do Bolo. Ellos se encargarán de presidir la Plaza Mayor durante los próximos días y se convertirán en auténticos protagonistas el Martes de Entroido, momento en el que desaparecerán entre las llamas para despedir la fiesta por excelencia del municipio.

Para su elaboración es necesario un armazón de hierro en el que se introduce paja y material pirotécnico -petardos y bombonas de gas-. Esta estructura se cubre con ropajes, elegidos al gusto de los voluntarios encargados de la tarea, y se completa con la cabeza, con todas sus peculiaridades.

Aunque parece sencillo, resulta verdaderamente complejo. Es necesario aislar parte de la estructura para que las inclemencias meteorológicas no trunquen la “queima”, y la originalidad y creatividad también es clave para que en los bares se comente durante toda la semana “o guapo que está o lardeiro”.

Estructura interna de los lardeiros. | Cristina Clavería

Decimos el lardeiro porque es el primero en ser colocado. Concretamente, se encuentra sobre el Pilón desde las 00,00 horas de hoy, Xoves de Compadres. Durante la próxima semana será testigo de todo lo que suceda en el epicentro vianés y aguardará con impaciencia la llegada de la lardeira, que será colgada el Xoves de Comadres para hacerle compañía.

La elaboración de estas figuras es, además, un momento de encuentro y convivencia. En torno a ellas se comparten anécdotas de años pasados, recuerdos de días anteriores y vivencias que el Entroido ha dejado grabadas en la memoria de quienes participan. Al mismo tiempo, este proceso permite conservar y transmitir los conocimientos de generación en generación, asegurando la continuidad de una tradición profundamente arraigada. Porque sí, elaborar los lardeiros y asistir “a colga” también es una tradición.

El lardeiro y la lardeira no sólo presiden la Plaza Mayor de Viana do Bolo durante los próximos días. Podemos encontrar más parejas en las diferentes aldeas. Y es que, no hay celebración sin ellos.

Hace décadas, las mozas robaban prendas a los mozos para vestir al lardeiro, mientras que ellos hacían lo mismo para engalanar a la lardeira. Este intercambio, cargado de picardía y simbolismo, formaba parte del juego festivo del Entroido y reforzaba los lazos sociales entre vecinos.

Aunque esta costumbre ha desaparecido en la mayoría de los casos y ya no se practica con la misma intensidad, su esencia ha perdurado con el paso del tiempo. Hoy en día, el espíritu de aquella tradición sigue vivo en la implicación colectiva y en el cuidado de todos los detalles.

Con el lardeiro ya presidiendo la Plaza Mayor a la espera de la llegada de la lardeira, Viana se prepara para disfrutar de uno de los periodos más destacados del año. Llega el tiempo de fulión, de boteiros, de comparsas, de harina, pero sobre todo, de diversión.