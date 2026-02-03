Viana tiene a punto la seguridad para celebrar el Entroido

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, coordinó durante la jornada de ayer a las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en el dispositivo especial para controlar el Entroido 2026 de Viana do Bolo, en su estreno como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La celebración tendrá lugar del 5 al 18 de febrero y se espera una mayor afluencia en la Festa da Androlla, el día 15, y el Martes de Entroido, día 17.

se hizo un llamamiento a cumplir las normas establecidas y a disfrutar de la fiesta “con prudencia”

Eladio Santos copresidió, junto con el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, la Xunta Local de Seguridade ordinaria del municipio, en la que se abordaron la seguridad durante las fiestas, la evolución de la criminalidad, los datos de violencia de género y el Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y en sus entornos. En la reunión participaron también la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, Alida Iglesias, así como representantes de la Xunta, de la Policía Local y de la Guardia Civil.

El subdelegado animó a la ciudadanía a disfrutar de la tradicional fiesta del Entroido, en la que se prevé un aumento de la asistencia con respecto a años anteriores e hizo un llamamiento a cumplir las normas establecidas para el correcto desarrollo de la programación y disfrutar de la celebración “con prudencia”.