Laza acompañará a súa gran festa con música e tradición

ENTROIDO DE LAZA

A discomóbil A Gramola será o principal reclamo no Entroido de Laza dunha programación para tódolos gustos

Os peliqueiros volverán saír por vez primeira esta fin de semana, no Domingo de Estrea.
Os peliqueiros volverán saír por vez primeira esta fin de semana, no Domingo de Estrea. | José Paz

O Concello de Laza xa ten lista a programación do seu entroido, a celebración máis senlleira da vila e parte do seu ADN. O ciclo festivo, que foi quentando motores cos folións, entra na súa semana grande cunha axenda cargada de tradición e celebración na rúa que se estenderá ata o Domingo de Piñata.

As actividades principais arrancan hoxe, Xoves de Comadres, co folión dos nenos do CEIP O Castiñeiro polas rúas da vila, dando paso á noite á tradicional Cea de Comadres e á verbena con Deluxe.

Tralo Folión Grande de mañá á noite, a festa continuará co Sábado de Fariñada e Cabritadas, onde a fariña tinguirá de branco a Praza da Picota amenizada por grupos musicais e, pola noite, celebraranse as ceas das pandillas seguida de verbena coa discomóbil Space.

O Domingo de Estrea marcará un dos fitos máis solemnes e agardados coa estrea dos Peliqueiros pola mañá, o saúdo aos asistentes á saída da misa e o reparto da bica na Praza da Picota. A música non cesará durante toda a xornada grazas ás charangas Bandiños Band e Big Band, o grupo tradicional Os Varacuncas e o desfile de carrozas, que culminará coa festa da orquestra Solara e a discomóbil A Gramola pola noite.

Luns de barro e formigas

A intensidade manterase o Luns Borralleiro, día 16, unha data sinalada pola Farrapada, a enxebre Xitanada dos Burros e a espectacular Baixada da Morena, na que non faltarán formigas, fariña, toxos e cobelleiros. Tralo reparto da cachucha, as orquestras Alkar e Takikardia porán o broche musical.

O Martes de Entroido, os peliqueiros veteráns sairán á mañá nun día que inclúe o Testamento do Burro, o Enterro do Entroido e o Loito dos Peliqueiros, pechando a xornada novamente Alkar. Luns e martes poderase xantar e cear no pavillón.

O Entroido de Laza despedirase o domingo 22, Piñata, coa última saída dos Peliqueiros.

A Cea do Cocido dará paso mañá ao último folión

A xornada deste venres volverá ser a antesala dos días grandes do Entroido lazao. A tarde comezarase a animar cun pasarrúas coa charanga Bandiños Band, pero o prato forte chegará á noite coa celebración da gran Cea de Cocido no pavillón municipal.

A cita gastronómica será ás 21,30 horas, e por 23 euros ofrecerá un menú con cachelos, garavanzos, repolo con chourizo, orella, morro e lacón, máis bebidas, bica e café. Cómpre reservar o antes posible no 625 486 356.

Trala cea, a medianoite dará inicio o cuarto e derradeiro folión. A saída farase dende o fondo da Cerdeiriña, onde os chocos e os fachóns iluminarán a noite acompañados polos bombos do Folión de Trives, nun percorrido que levará a festa polas rúas de Laza, Souteliño e Cimadevila.

