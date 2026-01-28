Un libro autobiográfico homenaxe a “Fanfán”, o rei das carrozas do Entroido de Verín

MÁSCARA TRADICIONAL
PRESENTACIÓN LITERARIA
O auditorio de Verín acollerá este sábado a presentación do libro “A pericia dun golfiño”, do músico e escritor Edelmiro “Mirito” Mateo. O autor debuxa unha biografía sobre José Ramón González Sola, máis coñecido na vila como “Fanfán”, unha das personalidades máis ilustres e emblemáticas do entroido local.
Este entroideiro, xa retirado da primeira liña da celebración, non precisa de presentación na vila que o viu nacer. “Fanfán” foi durante máis de cinco décadas unha referencia pola súa vasta creatividade e imaxinación na troula, o disfraz e na creación de espectaculares carrozas cheas de artiluxios, grazas ao seu enxeño e coñecementos como mecánico electricista. “O Entroido non son os disfraces senón as ocurrencias que saen no momento, facer o louco, o chiste, como facíamos cando estaba proibido na ditadura”, reflexiona “Fanfán”.
Para Mateo, este persoeiro merecía unha “homenaxe en vida” que puxera en valor “a astucia, picardía, intelixencia e chispa” de “Fanfán”, que na súa opinión é alguén salientable en tódalas facetas: “Como amigo, cidadán, veciño, industrial, empresario, concelleiro e entroideiro”. Define a obra como unha “pequena biografía con moitos elementos e historias, que contextualiza a súa figura, traza a súa vida e narra as peripecias no Entroido. Tódolos anos o seu número era a saída máis agardada”.
O acto de presentación do libro terá lugar no auditorio, ás 19,00 horas. Durante o mesmo desvelarase un busto hiperrealista de “Fanfán”, tallado en madeira polo artesán Gerardo Fernández, quen o quixo inmortalizar porque “persoas coma esta non nacen tódolos días, polo que xuntei a súa nobreza coa nobreza da madeira”.
