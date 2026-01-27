El Capuchón, protagonista en el Entroido de la villa de Verín

Durante la jornada de este martes la entidad local de Verín presentaba la programación del Entroido 2026 apostando con firmeza por una celebración vivida en las calles durante el día, la participación popular, la recuperación de las figuras tradicionales y el componente gastronómico.

El Xantar do Capuchón será la principal novedad de este año, una iniciativa pensada para poner en valor una de las figuras más identitarias de la fiesta.

La programación fue presentada por la edil de Turismo, Cultura y Festejos, Samanta Barreira, quien destacó que “o Entroido de Verín é unha festa que se vive na rúa, desde a mañá ata a noite, e esta programación busca precisamente reforzar ese carácter aberto, participativo e popular que o define”.

La programación se desarrollará entre el Xoves de Compadres y el Martes de Entroido, con un calendario intenso y diverso que convertirá la villa en un escenario festivo permanente. Habrá más de 165 horas de música en directo y 56 actuaciones, entre charangas, grupos, orquestas, animaciones itinerantes y actuaciones en espacios centrales como la Plaza García Barbón y distintas calles del casco urbano.

En el ámbito musical, la villa del Támega contará con una destacada presencia de orquestas y grupos de referencia, que protagonizarán las grandes noches festivas en la Plaza García Barbón. Formaciones como Miramar, Marbella, La Oca Band, Alkar, Triunfo, La Banda de Ayer, Grupo América o Magos, junto con actuaciones como Pappaquino o sesiones de DJ y discos móviles, conforman una programación variada que combinará diferentes estilos y propuestas para públicos diversos a lo largo de toda la semana del Entroido.

Junto a ellas, las charangas tendrán un papel fundamental como alma sonora de la fiesta, acompañando desfiles, sesiones vermú y animaciones itinerantes desde la mañana hasta la noche. Agrupaciones como Los Támega, Noroeste, Vakapinta, TDB, Airiños do Cereixo, Os Kokakolas, Xuntanza, Como Queiras Band o Jalácticos, entre otras, garantizarán una presencia constante de música en las calles, reforzando el carácter participativo y popular del Entroido y manteniendo vivo el ambiente festivo en cada rincón de la villa.

Como importante novedad, Barreira destacó el denominado Xantar do Capuchón, que tendrá lugar el sábado 8 de febrero desde la mañana. Esta iniciativa nace con el objetivo de potenciar la convivencia, la participación vecinal y el Entroido de día, tomando la figura del tradicional Capuchón como elemento central de la celebración. La iniciativa se completa con una programación continuada de música, animación y ambiente festivo a lo largo de toda la jornada, convirtiendo el centro de la villa en un espacio de encuentro y celebración colectiva desde las primeras horas del día. “Queremos que o Xantar do Capuchón sexa unha xornada para vivir o Entroido como se fixo sempre: na rúa, compartindo mesa, música e festa, e convidamos a todas e todos a vir co seu capuchón”, apuntaba la edil.